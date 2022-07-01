北京雨燕，即普通雨燕北京亚种（Apus apus pekinensis），是全世界唯一以“北京”命名的野生候鸟。已有研究表明，每年4月，北京雨燕从非洲南部抵达北京筑巢繁殖，7月底、8月初，再返回非洲南部越冬。然而，这条往返行程近三万公里的迁徙之路具体经过哪些国家，是否存在停歇点，沿途气候如何，长期以来人们仍知之甚少。近日，一项针对北京雨燕迁徙行为的追踪研究成果在国际期刊《运动生态学》上正式发表，首次精确揭示了北京雨燕迁徙生态学规律。

据论文的通讯作者、中山大学生态学院教授刘阳介绍，该研究项目由来自北京师范大学、中山大学、瑞典隆德大学、英国“雨燕行动”团队和比利时皇家自然科学研究院的科研人员和中国生物多样性保护与绿色发展基金会观鸟专业委员会的志愿者联合实施。2014年至2018年，研究团队在位于北京颐和园的廓如亭先后为66只北京雨燕佩戴微型光敏定位器。借助这种记录光照强度、以昼夜变化规律进行定位跟踪的低耗回收型设备，科研人员成功获得了其中25只个体的光照强度数据。

数据显示，北京雨燕的秋季迁徙大多始于7月中旬，它们离开北京，向西北进入蒙古国，进而向西进入我国新疆北部，由准噶尔盆地进入中亚地区，8月中旬越过红海，9月初到达非洲中部，在刚果盆地或邻近区域作40天的短距离移动。随后，北京雨燕缓慢南下，最终于11月初到达越冬地——海拔约1000米的南非高原，全程14733公里，用时111天。在结束了越冬期长达100天的游荡生活后，北京雨燕于次年2月中旬开始向北迅速移动，在刚果盆地东部逗留近1个月。随后，它们转向东北，于4月初离开非洲，日夜兼程，在4月下旬回到北京，全程13572公里，用时64天。在整个往返迁徙过程中，北京雨燕共飞经亚洲和非洲的37个国家。

人们以往认为，北京雨燕在迁徙途中会直奔目的地，中途不作停留，然而研究结果表明事实并非如此。北京雨燕单日移动距离通常超过250公里。若将3天内移动距离低于500公里视为停歇，那么，北京雨燕秋季迁徙中途停歇2到6次，停歇71天，平均速度134公里/天，春季迁徙中途停歇1到2次，停歇36天，平均速度217公里/天。刚果盆地及周边地区、红海西南岸和里海南岸为三个最主要的停歇区域。结合飞行轨迹判断，北京雨燕在春季可能采取了更为直接的迁徙路线和更快的迁飞速度。

值得一提的是，北京雨燕在部分生活史阶段表现出对半干旱区生境的适应，其的繁殖区和越冬区年降水量均显著低于分布在欧洲的普通雨燕指名亚种。除了刚果盆地及周边区域，北京雨燕的迁徙路线穿越了多处荒漠。在本研究中，北京雨燕在非繁殖季节，有长约123天的时间处在年降水量低于600毫米的地区，占非繁殖期时长的46.1%。在论文第一作者、广西科学院助理研究员赵岩岩看来，降水量可能通过改变食物资源的丰度和分布来影响候鸟迁徙规律和策略,这或许能够解释，为什么当我国北方地区进入季节性降水量较大的7月时，北京雨燕却选择陆续离开。

未来，科研团队将使用基因组测序技术破译北京雨燕迁徙奇迹背后的遗传学密码。“相信通过这些努力，北京雨燕非凡运动能力背后的秘密将被逐渐揭开。”论文共同通讯作者、北京师范大学副教授赵欣如说。（记者徐谭）

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