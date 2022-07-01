本报记者 周姝芸

图为捷克理工大学图书馆内景

（受访者供图）

钱娜娜在捷克留学时留影

在众多留学地中，位于欧洲大陆的捷克是个小众选择。据捷克中国学生学者联谊会数据统计，目前在捷克的中国留学生约600人，多分布于经济学、社会学、理工类等专业。赴捷克留学有哪些优势？有哪些适合中国留学生的文化活动？近日，本报记者采访了3名在捷克的中国留学生，听他们分享留学经历。

留学捷克优势颇多

“我身边不少同学选择赴英美等国留学，相较之下，来捷克的我显得有些特别。”邵逸辰目前是捷克理工大学电气工程及计算机专业的大一学生，在决定到捷克留学前，做过充分的功课。

“据我了解，捷克的公立大学有较高的认可度，以扎实、严谨的治学闻名，教学质量不错。此外，从毕业生的就业情况来看，捷克高校的就业率还是不错的，我认为来捷克留学能扎实学到东西，也减少了就业顾虑。”邵逸辰说。

就读于布拉格化工大学创新管理专业的董梓萱留学前也从同样的角度做过考量。“我所在的布拉格化工大学不论是在捷克还是全球范围排名都较为靠前，具备国际认可度，这让我在毕业求职时可以具备学历方面的竞争力。”董梓萱说，拥有“金色城市”美名的布拉格风景宜人，这也是吸引众多留学生的原因之一。

“我对欧洲大陆国家很感兴趣，来布拉格之前，从不少文学、影视作品里感受到这是一座美丽的城市。”钱娜娜不久前毕业于布拉格查理大学，当初选择到捷克留学，对布拉格如诗如画美景的向往是原因之一。“另外，我选择的查理大学历史悠久，学校实力雄厚，这些都符合我的留学想法。”

除此之外，记者了解到，留学捷克的费用也相对便宜。钱娜娜曾比较过欧洲国家留学项目，也考虑过其他国家。“捷克的项目是两年制，却相当于有些国家一年制的费用，性价比很高。”因此，钱娜娜最终选择了捷克。

从留学成本考虑，董梓萱也对来捷克的决定颇为满意。“我的学校设有奖学金，学生还可以在符合规定的情况下利用课余时间做兼职， 薪资不错，可以减少家庭负担。在这样美丽的城市，成本不高地享受留学生活，是一个非常不错的选择。”

学习环境国际多元

在捷克上课学习，日常是什么体验？几名中国留学生不约而同地提到了有趣的课程安排、多元的学习环境以及频繁的跨文化沟通。

“课堂相当有趣。我们有很多以小组形式完成的课堂活动，团队队员来自各个国家，与他们交流很有意思。”董梓萱说，“例如，在我上过的项目管理课程中，我所在的小组组织了一次文化交流活动，各队员通过视频介绍本国文化特色。我介绍了中国的美食——饺子，大家兴致盎然，纷纷说喜欢。”

邵逸辰的感受是培养自主学习的习惯非常重要。“我平时的课少，有很多时间可以自由安排，这非常考验自主学习能力。每天，我们校内五层楼的图书馆里都座无虚席，到考试月更是要排队取号入场。”

“我就读的查理大学很特别，校区并非一个中心校园，而是星星点点分散在布拉格城市的各个区域。比如，市中心河边就是法学院，再往前走就是哲学院，这让我在上课的同时加深了对城市的了解。”钱娜娜说，“我选的是英语授课项目，课堂里捷克本地学生并不多，来自欧洲各国的同学占多数，上课时能听到来自不同视角、文化背景的观点，很受启发。”

邵逸辰班上的同学也来自世界各地，相处得其乐融融。“除了一起上课，我还教过乌克兰同学打麻将，邀请阿塞拜疆同学吃火锅，带他们喝奶茶等。”

在跨文化交流中，邵逸辰也有新的体会。“由于大家的母语都不是英语，所以在我们的对话中不免有语法错误，但我发现，语言是交流的工具，融入环境后,我们能够明白彼此所指就达到了交流的目的。”

文化活动多姿多彩

留学捷克期间，中国学子参加了不少活动，不仅开拓了眼界，融入了当地生活，也在跨文化的活动里讲述中国故事。

“捷克有不少与传统节日有关的活动，比如女巫节，大家会做一个假人然后烧掉，以此来驱赶厄运。还有庆祝丰收的节日，当地民众会在集市里摆出自家农产品、自制蛋糕、苹果派等来销售。”邵逸辰说，在捷克，中国留学生人数比别国留学生要少，因此认识各国同学、参加活动，能够帮助中国学子尽快融入学习环境。“刚开学时，学校组织新生一起坐观光电车绕布拉格观光，目的是帮助我们尽快适应环境。此外，我们学院有院长日，报名参加后可以和院长喝下午茶、深度畅谈。”

“参加的活动多了，接触的人也多了。”邵逸辰颇有感悟，“不仅在学校里，我能找到志同道合的伙伴，面对多元、迥异的文化观念、生活方式等，我也在逐渐探索，更加了解自我。”

“在捷克的校园活动里，我收获了不一样的有趣回忆。”钱娜娜参加了一次学校组织的活动，是到捷克当地小学开展跨文化交流。“面对一个班的小学生，我们每个人有20分钟分享本国特色文化，我展示了汉服、中国古代建筑等图片，孩子们好奇心很强，并不满足，还让我介绍了中国功夫并教他们写汉字。中国和捷克的文化不同，我在活动里也有新奇的发现。比如，在捷克小学，学生都有一个自己的衣橱，到校后需要换成拖鞋上课，以保持教室的整洁，这让我觉得挺有意思。”

留学期间，董梓萱参加了“2022捷克·国际中文日”活动，收获不少。这次活动在布拉格当地茶馆举办，面向捷克中文学习者开展中国书法和工夫茶体验活动，展示中国剪纸艺术、水墨画等特色文化。“我在活动当天和捷克学生用中文沟通，之后还切磋书法技艺。看到中华文化如此受欢迎，作为一名身在海外的中国人，我感到深深的自豪。”董梓萱说。

(责编：李依环、何淼)