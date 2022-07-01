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来华留学生讲中国故事：我的第二故乡厦门

宋采文
2022年07月01日09:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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宋采文第一天到厦门大学翔安校区时的留影。

我来自老挝，和中文的缘分来自于电视里的一则广告。广告里的女孩说了一句“我爱你”，当时觉得特别好听，上网一查，才明白了这句话的意思。那一刻，我感受到了中文的浪漫，也对这门语言有了兴趣。

读高中时，我开始参加中文补习班。刚开始，我觉得中文发音比较难，学了一段时间发现，相比发音，写汉字更难。但通过不断努力，这些困难都被我克服了。学习中文一年后，我通过了汉语水平考试（HSK）四级，也定下了高中毕业后到中国留学的目标，这也是我和家人的梦想。

我选择到厦门大学留学，有两个原因。一是我对中国文化很感兴趣。在中国学习，可以亲身体验中国文化，体验中国民众的生活，这是通过书本无法实现的；二是我喜欢中国菜。虽然在老挝也有一些中餐馆，我也曾经吃过火锅，十分美味，但到了中国才知道，真正地道的火锅是什么样的。

2019年9月10日是个难忘的日子，我终于如愿以偿，站在了厦门大学翔安校区的土地上。在这里，我不仅能继续学习中文，还能见到来自世界各地的同学，感受文化的碰撞；在这里，宁静宽敞的图书馆有丰富的藏书，我徜徉在书的海洋中，汲取知识，看世间悲欢离合；在这里，老师们都很有经验，很有耐心，让我体会到学习的快乐。

厦门也很美，我可以在海边看日出日落，听海浪的声音，也可以在公园看老人打太极拳，听鸟鸣声。

作为一名留学生，我从一开始对新环境感到陌生，到现在把厦门看成了我的第二故乡，一路走来，感慨良多。美丽的校园风景、耐心讲解的老师、活泼开朗的保洁阿姨、可爱有趣的同学……点点滴滴，都让我感到美好而温暖。

我爱第二故乡厦门！

（作者系厦门大学老挝留学生）

(责编：李依环、何淼)

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