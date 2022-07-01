李振杰

一九九二年，李振杰在美国任教时留影。

（作者供图）

开栏的话：自新中国成立以来，一代又一代的国际中文教育者在国际中文教育的道路上风雨兼程、砥砺前行，以中文学习、中文教育为媒，耕耘不辍，薪火相传，讲述中国故事、架设友谊桥梁，做中外文明交流互鉴的友好使者。在他们的努力下之，国际中文教育事业从小到大，成绩斐然。数据显示，截至目前，已有70多个国家将中文纳入国民教育体系，180多个国家和地区开展了中文教育。

国际中文教育的发展，为深化中国教育对外开放，促进中外语言交流与合作，增进中外人民相互了解与友谊，推动世界多元多彩的文明发展作出了重要贡献。

本版从本周起推出专栏《薪火相传——国际中文教育巡礼》，听中外学者、一线中文教师讲述从事国际中文教育的故事。

过去70多年，国际中文教育从最初涌出的一股细流汇聚成了今天的汪洋大海，从刚出土的嫩苗长成了今天的参天大树。

新中国成立后第一批来华学习的留学生非常少。而今，多数大学都为外国学生开设了各种类型的中文课；书店里，各种各样的中文教材琳琅满目。在国外，中文教学同样蓬勃发展，随着学习中文的人数增加，教师队伍也越来越壮大。

近年来，中国经济发展迅速，综合国力不断增强，学习中文的人越来越多。这种局面，在几十年前是不可想象的。作为一名把所有精力都奉献给中文教学的教师，能在耄耋之年看到这种大好形势，我感到无比欣慰和自豪。

筚路蓝缕

1961年，我大学毕业，被教育部选为出国汉语储备师资，先到北京外国语学院进修英语，之后到北京语言学院教外国留学生汉语。

当时国际中文教学处于初创阶段，北京语言学院仅限于接收基础汉语阶段的留学生，学生学习一至两年后即到其他大学学习专业课程。那时，没什么正式教材，教师要一边上课，一边编写教材；也没有复印机、录音机等设备，教师只能凭一张嘴和两只手在课堂上带领学生反复读写。教师多毕业于中文系，刚开始工作时都不太适应，感到从“ b、p、m、f”开始教外国学生如同在教一年级的小学生。社会上也认为这项工作是“小儿科”，是个中国人就可以去教。但走进课堂按照标准的普通话语音语调教外国学生，就会知道对外汉语教学并不容易。教师来自五湖四海，虽然讲的是普通话，但各人都带有不同的方言特点。因此，新来的教师首先要接受一段时间的语音语调和教学方法的培训。经过教学实践，我感到做汉语教师绝不轻松，每个字、每个音都要在课前充分准备，反复练习；如何引导学生听说读写，都要事先设计好详细方案，否则很难上好一堂课。

1976 年后，到中国学习中文的留学生越来越多，对外汉语教学进入蓬勃发展时期。来华留学生不仅人数日益增多，学习目的也发生了变化，大多数学生都期待花几年时间学好中文，将来从事翻译、外贸、外交以及中文教学等方面的工作，基础的汉语教学已远远不能满足学生要求。面对这种形势，北京语言学院先后开设了翻译、写作、报刊阅读、新闻听力、外贸口语、汉语语法、中国经济、中国哲学等20多门课。当时的情况是没有教材，没有教案，课怎么上？效果如何？我们心里都没底。教师只好在教学实践中摸索，每开一门课，都要集体研究，集中大家的智慧，制订教学大纲，编写教材，再拿到课堂去实践，听取学生的意见，经过多次论证，最后才能定型。

实践证明，为外国学生设置本科教育已成必然之势，北京语言学院顺应形势，率先设立了来华留学生现代汉语本科专业。

随着来华学习中文的外国学生增多，全国各地的大学也开始接收外国留学生，成立专门的中文教学机构。

蓬勃发展

上世纪80年代，世界各国迫切需要了解中国，需要大量通晓汉语的人才，国外汉语教学应运而生，发展很快，“对外汉语教学”这一提法也在这时提出。

很多国家急需汉语教师，中国派往国外的教师每年都在增加。有些大学开设了培养国际汉语教师的对外汉语教学专业，而且该专业一度成为热门专业。

国外的中文教学环境、对象和国内都不一样，有的海外大学设有中文系，有的把中文作为一个语种设在外语系下，有的只把中文作为公共选修课，还有华侨华人社团开设了中文业余班等。课程各种各样，学生的文化层次差别很大。所以到国外教学比在国内复杂，遇到的困难更多。因为可用的汉语教科书很少，我们出国教学往往是两手空空，教材、参考书、工具书都没有。如果仅是基础汉语教学还好，可以自己动手编写教材，但大学中文专业对教师要求较高，课程也多，除了基础汉语课，还有其他课，如中国文学、中国古代诗词、中国古代白话小说、写作、翻译、作家研究等。虽然课时较少，但在有限的时间里讲什么、怎样讲是一大挑战。首先，到哪里找合适的教材就令人头疼。有的外国大学的图书馆里连中文书都没有，我们只能自己动手，根据具体情况编写。其次，学生的汉语水平还处于初级阶段，要阅读中国古代诗文比较困难，老师们只好把诗文逐字逐句注上汉语拼音，再加上英文注释和教师的讲解。虽然学习进度很慢，但对学生来说，很是满足。

未来可期

在汉语教学中，比较难的是声调和汉字。我曾和一名美国教师共事，他说的汉语声调非常纯正，我感到很吃惊。但他并没有到过中国，他的中文是在美国学的，是对着仪器上的音波练中文发音练出来的，这对我有很大启发。那时，我们采用的还是教师口头传授，学生模仿练习语音语调的教学方法。确实，几十年前，中国还缺少这方面的设备，现在国家科学技术发展很快，充分利用先进的仪器设备开展教学能达到事半功倍的效果。

教学实践证明，国际中文教学工作并不容易。要想当好一名中文教师，首先要具备扎实的中文知识并掌握国际中文教学的规律和技能，还要对中华传统文化和当代中国国情有比较深入的了解，二者缺一不可。

记得早年在国外时，有一次学术活动，突然有人问我中国人均可耕土地面积是多少，一下子把我问住了，这也正说明了对中国当代国情了解的必要。每逢春节、端午节、中秋节等中国传统节日，学校或华侨华人社团都要举办一些活动，会请中文教师去做演讲，这就需要教师具备一定的文化知识。

因此，国际中文教师应该是一专多能，在某方面是专家，在其他方面也要具备一定知识。现在，各种各样的中文教材、介绍中国国情的书籍以及影视资料很多，这为出国开展中文教学提供了很大方便，可以好好加以利用。

（作者系北京语言大学教授，1937年出生，曾任教于尼泊尔国际语言学校、澳大利亚莫纳什大学和麦考瑞大学、美国俄亥俄州立大学、泰国博仁大学等。）

(责编：李依环、何淼)