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涂子沛：怀揣理想和勇敢的心，直面世界的不确定性

2022年06月30日10:44 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月30日电 （记者孙竞）28日上午，中山大学2022届毕业典礼暨2022年学位授予仪式在广州校区隆重举行。典礼上，作为校友代表，大数据专家、科技作家涂子沛以《怀揣理想和勇敢的心，直面世界的不确定性》发表了毕业致辞。

大数据专家、科技作家涂子沛在中山大学2022届毕业典礼上致辞。

涂子沛表示，在过去三年里，在人类与疫情的反复较量中，世界出现了比以往更多的不确定性。他就如何面对世界的不确定性，如何正视非常时期的种种意外，如何在其中强劲地生存和发展，与毕业生分享了自己的三段经历和思考。

我们要看到趋势、明辩趋势，并相信趋势，要把握时代和国家发展的大方向、大潮流，不必为一支细流、一个分枝、一时一地的现象而迷惑、苦闷甚至耽搁自己。”涂子沛说，“在人生和社会的大潮中，我们还要牢记一点：事在人为。我们必须怀抱长期主义，选择行动，长期笃行。

“在我39岁出版第一本书《大数据》之前，我都没有足够的聪明才智认识到我最大的才能在哪里。我当时的志向，今天回头看都是错的，但是如果不是在这些错误当中不断地校正，我就不会有最后清晰的目标和使命，就像你吃了3个包子，你才吃饱，你不能说前两个包子没有用、白吃了。”涂子沛谈到，人生最宝贵的一部分经历就是阻力、困难、失败和偏差，成功仅仅是偏差和失败的副产品。没有长期的笃行，没有足够的努力，就根本不会有副产品。

涂子沛勉励同学们：“你的一生将会有三、四个新大陆等待你的发现，这种感觉就像当年哥伦布发现美洲一样，你的潜能就是那片新的大陆，而生活中的困难、意外和阻力最有可能激发你的潜能，为你打开新大陆的大门。这样的新大陆如果在你的人生中一次也没有发现，那就是最大的遗憾。”

“困难和远大的前途，其实就是同义词。”发言最后，涂子沛深情寄语毕业生：“当我们面临不确定性，当我们碰到困难，真正勇敢的人会笃行不懈，摸索出真正属于自己的道路，不确定性往往蕴育着新的可能性，新的可能性是根据一个人勇气的大小或萎缩、或扩展。让我们鼓起勇气，直面世界不确定性，怀揣爱和理想，开创幸福快乐、有价值、有趣味的人生！”

(责编：孙竞、熊旭)

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