“我要心怀感恩，用自己不断的拼搏，迎接人生更大的挑战……”说这话的是东北师大附中2022届26班同学王馨瑶。在刚刚结束的高考中，王馨瑶取得了文科618分的优异成绩，并被北京大学中文系预录取。

特别的是，王馨瑶六岁时因意外受伤只能以轮椅代步，但她坚持选择回到校园，追求自己的梦想。当全校师生听到王馨瑶高考成绩时，大家都感到无比高兴，深受鼓舞和感动。

“三年来，馨瑶和她的父母给我们所有人重新定义了‘勇气’和‘爱’，定义了‘乐观’和‘坚毅’。希望馨瑶在未来的学业上不忘初心，勇往直前，取得更好的成绩！”王馨瑶的班主任、历史老师白钢寄语。

回首求学路，2016年，王馨瑶与东北师大附中结缘。那时，她在东师附中净月校区参加社会主义核心价值观研讨会，获得了吉林省十佳少年奖项，东北师大附中校长邵志豪亲自为她颁发奖项。2019年，王馨瑶以中考617分考入东北师大附中，开启了三年的高中生活。

高中三年，王馨瑶尽可能克服困难参加各项活动，为自己的人生积累宝贵的经验财富。东北师大附中也本着始终坚持为学生一生奠基，对民族未来负责的指导思想，服务每一位学生的健康快乐成长！

特别的休息房间、元晖楼B座的坡道、台阶旁热心帮助的老师和同学……学校的一切都成为了王馨瑶难忘的回忆。高考前一天，王馨瑶早上6点多就来到她熟识的校园，她要好好和母校道别。当天正下着小雨，操场的西北角，经常陪伴王馨瑶的小猫咪正在等她。在妈妈陪伴下，她们走遍了校园的每一个角落，好好和校园说了再见。

在毕业典礼上，王馨瑶的母亲收到了学校赠送的特殊的校园卡。在即将告别母校的座谈会上，王馨瑶的老师们表示，王馨瑶的意志品质对于老师和同学们来说，是一种可贵的激励。他们也希望，王馨瑶能够戒骄戒躁，走好今后的每一步。

“希望你到大学后，仍然保持自律自觉，全心学习，在自己喜欢的专业上有所造就，成为生活的强者、学习的强者！”座谈会上，东北师大附中校长邵志豪祝贺王馨瑶取得了了不起的成绩，并寄语王馨瑶：志存高远，学求博深！希望你将来为父母、为别人、为国家、为社会做出贡献！

王馨瑶的事迹感动着很多人，全国劳动模范、东北师大附中1985届校友鲁贺通过学校向王馨瑶表示祝贺，并支持她完成大学四年的学业。北京大学招生组也为王馨瑶准备了一台学习机。

王馨瑶说，无论何时何地，附中永远是她无法切断的情感纽带。她将心怀感恩，用自己不断地拼搏，迎接人生更大的挑战，回报国家，回报社会，创造更光明的未来。

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