人民网北京6月30日电 （记者郝孟佳）28日，太原理工大学化学学院暑期“三下乡”社会实践基地揭牌仪式暨社会实践活动总结大会在晋源区新时代文明实践中心召开。此次活动旨在引导学生在社会课堂中了解社会、认识基层、磨炼意志、增长才干、增强社会责任感。

太原理工大学化学学院暑期“三下乡”社会实践基地揭牌仪式现场。 学校供图

揭牌仪式现场，17名学生慷慨激昂地喊出“请党放心，强国有我”的口号，纷纷表示将以昂扬的斗志和饱满的热情投入到实践活动中，为基层发展贡献青春力量。

太原理工大学学生李梦环说：“我很珍惜这次暑期实践的锻炼机会，作为双一流高校学子，参与基层治理，参加志愿服务，是大家勇担时代责任、贡献青春力量的体现。我们在实践中感悟真知，在力行中体悟思想，将来一定要把更多的智慧力量、激情干劲转化到服务基层发展的实际行动中。”

太原理工大学化学学院党委副书记闫晓峰号召同学们珍惜本次锻炼机会，在基层一线上求得真知，在时代大潮中建功立业，切实把智慧力量、激情干劲转化为服务基层发展的实际行动。

晋源区新时代文明实践中心负责人张永英、义井街道办事处副主任任利花对同学们近期的实践表示了充分的肯定，鼓励大家要学以致用，将所学知识运用在基层工作中，为基层贡献智慧。

据悉，暑期“三下乡”活动是青年大学生施展才华、磨炼意志、实践成才的重要课堂。本次实践活动为期一周，17名大学生在义井街道开展志愿服务、参与基层治理，组织开展“打卡太原古迹 研学古县文化”学习活动、“传承家规家风 清廉深入人心”宣讲活动，“反家暴拒毒品 创建平安家庭”禁毒宣传活动，“青春正当时 创城不缺席”创城实践活动，“守好抗疫防线 争当志愿先锋”防疫志愿服务、“走进大剧院 志愿我先行”志愿服务活动，“青春心向党 青禾爱同行”党史学习教育、“聆听党员初心故事 激发青年使命担当”党史学习宣讲活动等有锻炼、有实效的多项实践活动，真正做到了深入基层、深入群众、深入实践，实地感受社区居民真实的生活状态和精神面貌，体会山西文化，讲述红色故事，在实践中贡献力量，在奉献中增长才干。

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