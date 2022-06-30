人民网北京6月30日电 （记者郝孟佳）29日，重庆大学举行弘深书院成立暨书院院长聘任仪式。中国工程院院士周绪红受聘为首任院长，重庆大学校长、中国工程院院士王树新为周绪红颁发院长聘书，二人共同为弘深书院揭牌。

现代书院什么样？3个拔尖班本硕博贯通培养

弘深学院院长张永祥教授介绍，弘深书院致力于构建思政教育+通识教育+专业教育“三位一体”现代大学书院，实现思想引领、文化育人和自我成长，尤其是促进拔尖学生的价值塑造和人格养成，引导拔尖学生坚定理想信念，树立远大志向，培养健全人格，增强人文精神。

弘深学院作为办学实体，采用新生入学后二次选拔，设立计算机拔尖班、数学拔尖班和物理拔尖班。通过“3+1+N”本博贯通培养机制等举措，加强基础学科拔尖人才培养，实现拔尖学生快成才、早成才、成英才。

大师引领培养未来拔尖人才

周绪红在致辞中表示，大学培养人才的根本就在于要培养具有优良思想品格、深厚的人文素养、扎实的专业基础理论知识、强烈的创新意识和社会责任感、宽广的国际视野能力的人才，这也是所有高等教育人才培养重要的方向和目标。回答好“如何培养人”这一问题，树立好的人才培养理念是关键，要把科学教育和人文教育紧密结合。他表示，希望弘深书院办出特色、办出水平，走在全国的前列，乃至影响世界。

弘深书院导师代表周小元表示，“弘深+书院”赋予了人才培养新内涵，作为书院导师，培养高标准、高效率、高质量，具有家国情怀、适应时代、全面发展的一流拔尖人才是职责所在、使命所然。

重庆大学校长、中国工程院院士王树新表示，立德树人是大学的根本任务。近年来，重庆大学在扎实推进“三全育人”综合改革试点，大力推动新工科改革，着力打造一流本科教育等方面取得了系列突破性进展和成果。推动成立弘深书院，是面向新时代高等教育发展的新形势新任务新要求，深化学校本科人才培养改革迈出的又一重要步伐，书院要充分发挥大师引领作用，遵循高等教育办学规律和本科人才培养规律，持续深化内涵建设，积极探索具有重大特色的书院模式，着力培养更多具有家国情怀、人文素养、全球视野的一流基础学科拔尖人才。

书院成立仪式上，同步揭牌成立了重庆大学图书馆弘深书院分馆，打造书香书院。

院士“第一课”开讲

成立仪式后，周绪红以《千年庭院为我打开一扇窗》为题，为重大学子开讲“第一课”。他通过介绍岳麓书院“经世致用、知行合一”的治学精神，分享了自己作为恢复高考后第一届大学生的高考经历、求学经历，勉励同学们“勤奋努力，持之以恒”，在学习中“惜时如金，跬步千里”，以“人一能之我十之，人十能之我百之”的恒心和精神，努力实现人生价值。互动环节中，周绪红院士耐心解答同学们的问题，并向现场提问同学赠送了《平凡的世界会有人懂你》《两院院士忆高考》等书籍。

(责编：郝孟佳、熊旭)