人民网北京6月30日电 （记者郝孟佳）29日，由中国科协科创中国、中国高等教育学会联合举办的“科创中国·高等学校技术交易大会”在山东省淄博市举行。大会线上直播同步开启，平台数据显示，在线累计观看人数120余万人次。

中国高等教育学会副会长、秘书长姜恩来在致辞中表示，面对新时代建设科技强国和教育强国的需要，国内高校多处于产业化率和科技成果转化率“两低”的窘态。作为我国高等教育领域成立时间最长、规模最大、影响力最广的学术性全国社团组织，中国高等教育学会将充分利用自身组织优势，推进校政合作、校地合作、校企合作，推进教育链、创新链、人才链、产业链“四链”高效融合。

淄博市人民政府副市长毕红卫介绍了淄博“以创新绿色、动能转换优存量”“以着眼未来、高端引领扩增量”，推动“四强”产业和“四新”经济发展壮大的实践探索，以及校城融合发展、“人才金政37条”等一系列推动科技与人才工作发展的“真金白银”政策。她期待，中国高等教育学会、高校院所与淄博市开展合作交流，并将为高校院所专家在淄博市创新创业提供资金支持，营造“重人才、重创新、重发展”的浓厚氛围。

会上，相关专家分别作“深化校地校企融合，提高科研成果工程化、产业化水平”“强化产学研协同创新，加快推动高校科研成果转化——基于青岛大学科技成果转化的实践”“释放新活力 坚持双服务 科技攀高峰——山东科技大学科研工作介绍”“加强融合融通创新，构建协同体系”“探索赋权模式下的新型研发机构建设”“聚势谋远、勇担使命，服务新旧动能转换，提供山大方案”“深化科技经济融合，推进‘科创中国’建设”“企业技术创新与高校产学研合作的践和思考”主题报告。

据悉，本次大会报名参会企业共65个，涉及食品、化工、机械制造、生物医药、电子信息、新材料、新能源、节能环保等多个领域。中国高等教育学会对企业技术需求开展多轮对接及考察调研，面向全国高校征集2000多个科技创新项目。在技术需求对接洽谈期间，南京大学、山东大学、中国农业大学、郑州大学、山东产业技术研究院等34所高校院所的80多名专家参会，解析解决企业技术需求，推动科技成果转化落地，达成了多项合作意向，4个校企合作项目现场签约，未来还将有后续合作项目落地。

同时，为高效整合高校创新资源，服务区域高质量创新发展，中国高等教育学会事业发展部主任吴英策代表学会与淄博市高新区管委会常务副主任苏瑞刚现场签订战略合作协议。双方将携手在产学研合作、科技成果转化、多层次人才培育、创新平台建设等方面开展深入合作，推动形成科技创新人才及资源共享互动的良好局面。

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