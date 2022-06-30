“同学，你的被子和衣物我帮你装到一个大箱子了。”“谢谢老师！我有几本专业书做了详细笔记，麻烦您寄给我，还有一些从图书馆借的书，也请帮我归还。”这段隔着手机屏幕的视频对话，发生在北京农学院的学生宿舍里，学校的教工志愿者正一边与毕业生视频连线，一边帮学生打包行李。

为做好因疫情不能返校的毕业生离校服务工作，北京农学院近日开展行李“一条龙”服务，为每位有需要的同学一对一匹配“行李管家”，从行李打包、搬运到邮寄到家提供全程暖心服务。

据悉，在行李打包过程中，师生志愿者与每名毕业生全程视频连线、实时沟通，与毕业生确认每一件物品的归属与取舍，保证每一件物品都不落下，每一件贵重物品、易碎物品都得到妥善处理。物品整理好后，志愿者们再封箱、编号、码放整齐，并拍照告知毕业生具体的包裹数量。

行李打包搬运。校方供图

行李打包好了，如何安全快速地搬运？该校后勤基建处专门成立志愿服务队，帮助搬运毕业生行李。教职工们主动放弃休息时间，积极踊跃报名。学校还专门申请购置小吊车，并开展操作培训，为毕业生搬运较重的大件行李。志愿服务队分为小吊组、搬运组、运输组等，有条不紊地进行“流水作业”，确保学生行李准确无误、安全运至规定地点。

此外，该校校办产业处联合各部门全力保障好毕业生行李归家的最后一站——行李寄送，为毕业生打造贴心“毕业寄”，严选快递服务公司。多个部门研究讨论，实际踩点，确立了行李寄送区，确立3米以上安全防控距离，让校内人员和校外打包人员能够在无接触的情况下，安全便捷地将行李运送到校外。

一位参与行李打包的教师志愿者说：“学生们毕业了，我心里真舍不得，就像为自家孩子整理行装一样为他们打包行李，也把我们的关爱和祝福送给学生。”（李依环、张丽萍）

(责编：李依环、熊旭)