六月蝉鸣又起，青衿之志可期。即将离开校园的2022届毕业生，陆续迎来了大学生涯的“最后一课”——毕业典礼。迈入社会，人生旅程如何开启？山长水远，面对挑战如何战胜？徘徊歧路，怎样才能忠于初心？不负青春，如何担当国之大任？



星空之下，山海之间，向光而行，奔赴远征。离别之际，来自校长的“最后一课”为学子们送上了“行路锦囊”。带着这份守望与祝福，勇敢奔赴山海吧！相信所有毕业生，纵使前路漫漫，路远迢迢，亦能一帆风顺，一往无前。

上海财经大学2022届学生毕业典礼暨学位授予仪式现场。校方供图

人民网北京6月30日电 （记者李依环）“我们以线上线下相结合的方式隆重举行上海财经大学2022届学生毕业典礼暨学位授予仪式。希望今天这个特殊时期、特殊方式的典礼能够为你们的大学生活画上一个圆满的句号，为你们的人生新阶段加油助威。”上海财经大学日前举行的2022届学生毕业典礼暨学位授予仪式上，该校校长刘元春作了《经济匡时，大时代一定有你》的主题演讲，向全体毕业生送上真诚祝福和殷殷嘱托。

“你们这一代因为网络时代的到来而被称为‘Z世代’。”刘元春表示，同学们在世界经济“大缓和”全面开启中出生，在网络技术革命和数字技术浪潮如火如荼中成长。疫情似乎只是这20多年发展中的一个小插曲和小浪花，但却发生在你们知识体系和价值体系形成的关键时期，使大家更为深刻地认识到，“Z世代”注定不平凡。

同学们即将告别校园、融入社会大舞台，刘元春从三方面送上寄语：提高站位，以更开放的视野把握大时代的主题与规律；“经济匡时”，以一流财经人的行动助力社会主义现代化新征程；“厚德博学”，以自身成长的确定性来拥抱大时代的不确定性。

志不求易者成，事不避难者进。刘元春表示，只有清晰把握大时代的主题和主线，把“厚德博学”与“经济匡时”有机统一起来，把个体的理想融入到人类前进的洪流与国家复兴的大业之中，才能在大时代中避免随波躺平带来的困境。

“同学们，我相信，‘厚德博学、经济匡时’的校训精神必将因你们而生生不息，你们也必将成为大时代中华民族伟大复兴的中坚一代。"刘元春说。

(责编：李依环、熊旭)