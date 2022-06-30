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教育部要求各地各高校切实加强招生录取监督管理

2022年06月30日11:18 | 来源：新华社
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　　记者6月30日从教育部获悉，教育部近日对2022年高校招生录取工作进行部署，要求各地各高校切实加强招生录取监督管理，强化信息公开，确保招生录取公平公正和平稳有序。

　　教育部明确，各地各高校要认真落实国家、省级、高校、中学四级信息公开制度，自觉接受纪检监察部门及社会监督。招生录取期间，向社会公开违规举报电话和咨询电话，安排专人接访，及时妥善处置招生信访问题。各省级教育行政部门要认真落实监管责任，会同教育纪检监察、考试招生等部门组织开展招生录取专项检查。对招生录取中的违规违纪行为进行严肃处理。

　　教育部要求，各地各高校要切实加强对招生录取工作的组织领导，精心制定招生录取工作方案，合理安排录取工作进程。严格执行招生计划，严格落实招生政策，严格遵守高校招生“十严禁”“30个不得”“八项基本要求”等纪律要求。

　　教育部强调，各地各校要加大宣传力度，做好政策解读、信息查询和温馨提示等服务工作。各高校要坚持简约、节约的原则制作录取通知书，避免铺张浪费，认真做好录取通知书寄递等工作。新生入学时，要严格按有关规定组织新生入学资格复查，并通过信息技术等多种手段严防冒名顶替。（记者王鹏）

(责编：白宇、赵欣悦)

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