于洪良

原标题：【新闻随笔】毕业典礼也是一堂生动的大思政课

在完成答辩之后，第一批00后毕业生将告别校园，踏入社会，开启人生新征程。作为最后一节公开课，很多大学的花样毕业典礼，俨然一堂堂“讲深讲透讲活”的大思政课。

这个毕业季，“应变”“责任”“不遗憾”等成为校长们致辞中的高频词；青年一代该如何处理自我与社会、个人与时代、个体与世界的关系，则是共同谈论的主题。华中科技大学校长尤政院士寄语毕业生彰显大情怀，共赴时代之约，牢记“国之大者”，心系“国家事”、肩扛“国家责”；勉励青年们从优秀走向卓越，做起而行之的行动者，当攻坚克难的奋斗者，扎根人民、奉献国家。上海财经大学校长刘元春则叮嘱学生们要能应对大时代带来的困扰和不确定性。中国传媒大学校长廖祥忠勉励师生“不要局限于一时，不要只盯着脚下”“抬起头来，看看远方”，站住脚，立住身。

这些温暖而又饱含人生哲理的话语，犹如“行路锦囊”，滋养着走向人生新阶段的年轻人，给予00后们以面对未来的勇气和力量。毕业典礼上的这些千叮咛万嘱咐，抓住了当下青年人所关切和困惑的问题，为他们打开了一扇门，搭建了一座桥，强化了学生们事事关心、声声入耳的家国情怀、使命担当。这样的话语，不仅刚刚走向社会的毕业生需要，更多的年轻人也同样需要。由此也就不难理解，这些讲演何以广受好评。

老师用心教，学生用心悟，大思政课才能达到沟通心灵、启智润心、激扬斗志的效果。好的思政课不只是授人以渔，还要授人以“爱”。毕业典礼上，武汉大学校长窦贤康院士特意弯腰蹲下，为被称作“轮椅学霸”的张济凡拨穗。几年来，学校贴心地将坐轮椅求学的张济凡的教室和寝室都安排在一楼，方便他出行，直到他如今顺利完成学业。当天，学校还为过生日的毕业生送上一份定制“校训蛋糕”，让毕业生们感受到了满满的仪式感。

人间第一情，师生话别时。在厦门大学的毕业典礼现场，全体毕业生三次起立，向恩师鞠躬致谢；向从事图书、网络和实验技术等公共管理与服务人员、党政管理和后勤服务等工作人员鞠躬致谢；向正在观看典礼、摄像头后面的父母和亲友鞠躬致谢。对此，一位网友留言：“虽然我明年才毕业，但是直播看哭了我，厦大对学生太好了！”这一幕幕感人瞬间，无疑将印在毕业生的脑海里。大学和校长们的走心之举，换来的是毕业生妥帖的暖心记忆。

为了给首届00后毕业生必要的仪式感，多所大学用云歌会、云合影、定制头像框等补上青春记忆的这一块拼图，并承诺“校园的大门将永远向你们敞开”。从2019年开始，年年火出圈的青岛大学毕业典礼，今年再次凭借堪比演唱会的精彩现场迅速登上热搜，让网友们直呼“毕业典礼的天花板”。华中师范大学从今年1月启动毕业歌的歌词征集，历时两个多月后开始谱曲，完成了这一届学生的专属毕业歌，并举办了5期“合唱体验课”。毕业晚会上，书记、校长等人登台合唱，为应届毕业生上了最后一节“爱在华师”主题思政课。思政课的本质是讲道理，用故事把道理讲清楚、讲透彻，讲到学生心里的最柔软处，学生才能“解渴”。

青年的命运，从来都同时代紧密相连。一个时代有一个时代的回响和使命，历经忧患更显坚毅，青春信仰历久弥坚。在青春的活力夹杂时代的考验面前，北京大学毕业典礼上一名学生说得好，“哪怕终其一生都平凡又如何？只要有一颗不惧平凡的心，一样能成为故事的主人公。学会直面平凡、拥抱平凡、敬畏平凡，在日复一日的坚守中、在被需要的每个瞬间，化平凡为不凡，是北大教给我们的重要一课”。

愿2022届毕业生带着母校赋予的智慧、力量和勇气，永远保持心中的热忱与坚持，满怀“清澈的爱，只为中国”的热忱，践行“请党放心，强国有我”的青春誓言，不断增强做中国人的志气、骨气、底气，在青春的赛道上奋力跑出更好成绩。

（作者：于洪良，系山东财经大学教授）

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