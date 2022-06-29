六月蝉鸣又起，青衿之志可期。即将离开校园的2022届毕业生，陆续迎来了大学生涯的“最后一课”——毕业典礼。迈入社会，人生旅程如何开启？山长水远，面对挑战如何战胜？徘徊歧路，怎样才能忠于初心？不负青春，如何担当国之大任？



星空之下，山海之间，向光而行，奔赴远征。离别之际，来自校长的“最后一课”为学子们送上了“行路锦囊”。带着这份守望与祝福，勇敢奔赴山海吧！相信所有毕业生，纵使前路漫漫，路远迢迢，亦能一帆风顺，一往无前。

蓊郁珞珈山，夏日流云长。6月22日，武汉大学2022年毕业典礼举行，万名毕业生如约齐聚“九一二”操场，在老师和亲友共同见证和殷殷嘱托之下，立青春之志，燃青春之火，点青春之光。典礼上，武汉大学校长窦贤康寄语2022届毕业生“以青春之名 赴时代之约”。

窦贤康指出：“你们生长在生机勃发的青春中国，你们的未来充满了无限希望和可能；你们成才于昂扬奋进的青春武大，担纲‘国之大任’是武大人代代相传的历史使命；你们正拥有黄金般的青春年华，用激情去燃烧奋斗的人生正当其时。”

窦贤康勉励毕业生，永远保持初生牛犊不怕虎、越是艰险越向前的大无畏精神，在大风大浪面前站得住，在风险挑战面前扛得住，在冷眼不公面前挺得住，争做勇往直前的奋进者！

“青春当永怀梦想，希望你们勇立时代潮头，树立远大志向；青春当脚踏实地，希望你们立足祖国大地，在实干苦干中履践致远；青春当勇敢无畏，希望你们直面挑战，在急难险重中奋勇争先；青春当百折不挠，希望你们自信自强，在坚持不懈中攻坚克难。”窦贤康说。

武汉大学校长窦贤康。校方供图

以下为窦贤康校长题为《以青春之名 赴时代之约》的致辞节选——

亲爱的同学们：

大家上午好！

今天，我们再次齐聚富有历史感和特殊意义的九一二操场，为你们隆重举行毕业典礼暨学位授予仪式，共同见证你们人生中的神圣时刻。临别在即，我心中十分不舍，而刚才听到你们热烈的欢呼，感受到你们涌动的激情，顿时让我觉得青春的活力足以驱散一切离别的伤感。在此，我谨代表学校，向你们顺利完成学业致以最热烈的祝贺！为你们即将奔赴的未来送上最美好的祝福！

在前段时间，我参加了你们的金秋艺术节辩论赛，其中，有一个辩题让我印象深刻：青春永不逝去是不是一句谎言？它引发了我关于青春、关于中国、关于武大、关于青年学生的一些思考。今天，在你们青春岁月告一段落、即将开启人生新征程的重要时刻，我想以“青春”为主题与你们共勉。

你们生长在生机勃发的青春中国，你们的未来充满了无限希望和可能。

中国共产党走过了百年光辉历程，她立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂；再过几个月，新中国即将迎来73周岁生日，对于一个国家来讲，正值青春年少。在党的带领下，中国用短短几十年时间就走完了发达国家几百年走过的工业化历程，实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中华大地正发生历史性巨变，民族复兴的伟大事业欣欣向荣：神舟飞天、蛟龙入海、嫦娥奔月、北斗组网、脱贫攻坚、全面小康……年轻的中国日新月异，处处焕发蓬勃生机。还记得上世纪八十年代末，我去法国留学的时候，当我第一次看到巴黎的车水马龙，心中的震撼无以复加，在那一刻，我毅然坚定了学成报国的决心；三十年后的今天，在你们这代人走出去看世界之前，中国已经可以平视这个世界。当今的中国充满了希望和活力，吸引着无数富有朝气、怀揣梦想的年轻人，越来越多留学海外的有志青年纷纷回国效力，他们选择与祖国同发展、共奋进。

同学们，我们每个人的前途与命运永远和国家的前途、民族的命运紧密相连。你们生长在生机勃发的青春中国，生逢中华民族发展的最好时期，伟大的时代赋予你们难得的人生际遇，你们的发展环境无比优越，你们的成长空间无比广阔，你们的未来充满了无限希望和可能！

你们成才于昂扬奋进的青春武大，担纲“国之大任”是武大人代代相传的历史使命。

武大是一所历史悠久、底蕴深厚的大学，更是一所矢志追梦、昂扬奋进的大学。从西迁乐山时的弦歌不辍，到百废待兴时的经世济民，从改革开放中的勇立潮头，到四校合并后的和合生生，一代代武大“追梦人”薪火相传、奋斗不止，为了建设世界一流大学的理想逐梦前行。129年来，正是这种奋发向上、开拓进取的精神，推动武大在传承中发展，在创新中前进，在不同历史时期不断焕发新的生机和活力。进入新时代，为了建设一个更加崇尚学术、更加追求卓越、更加关爱学生、更加担当有为的武大，学校坚守为党育人、为国育才初心使命，坚持立德树人根本任务，大力倡导卓越精神和一流意识，致力于打造一流的本科教育和卓越的研究生教育。近年来，我们共同见证了武大的快速发展：学校的教学科研条件和学生成长环境得到显著改善，历史性实现了居住校外学生回迁校园；高水平人才实现数量和占比双倍增，增速和增幅均居全国高校前列，人才工作成效已经或正在推动学校学科水平、教学科研质量、在国家重大战略中贡献度的全面提升；体现核心竞争力的办学指标持续上扬，首轮“双一流”建设三大总体指标评价结果均在第一档。今天的我们可以自豪的说，我们比任何时候都更有信心、更有能力去实现武大人的百年梦想。

同学们，武大培养的学生从来不只是为了个人的温饱，而是要以实现国家富强、推动社会进步、谋求人类福祉为己任。你们成长在蓬勃发展的青春武大，兼具珞珈百年文化的浸染和奋发向上的时代精神,传承了母校浓厚的家国情怀和强烈的社会责任感，这激励着你们在国家召唤和人民需要的时候担当重任。心怀“国之大者”、争做明日栋梁是母校赋予你们的使命担当！

你们正拥有黄金般的青春年华，用激情去燃烧奋斗的人生正当其时。

在武大，我常被学子们的青春气息感染：我看到你们在课堂上思辨青春，在图书馆里品读青春，在“草坪音乐会”上歌唱青春，在“火炬杯”“腾飞杯”的赛场上挥洒青春，在“仲夏艺术节”的舞台上演绎青春……“白日莫空过,青春不再来”，正因为青春是如此美好，如此弥足珍贵，自古以来人们就用诗句劝诫青年人：要珍惜大好时光，切莫虚度年华。

因为青春，所以奋斗。同学们，青春是人生最宝贵的财富，唯有奋斗过、拼搏过的青春才是不留遗憾的青春。你们正值最美的年华，正逢最好的时代，祖国给予你们追梦的舞台，母校给予你们奋进的力量，唯有立青春之志、践青春之行、奋青春之勇，在拼搏奋斗中书写最美的青春故事！

同学们，时代总是把历史责任赋予青年。当前，我们国家正朝着建设社会主义现代化强国的新征程奋进，实现中华民族伟大复兴中国梦的历史接力棒，已经交接到你们手上，你们生逢其时、重任在肩。未来前行的路上，我希望你们以青春的激情、青春的奋斗、青春的力量，在这个充满无限希望的新时代去创造属于你们的精彩人生！

青春当永怀梦想，希望你们勇立时代潮头，树立远大志向。今年2月，我们武大学子参与研制的“启明星一号”成功飞天。它是中国首个“学生造”卫星，是一颗承载着武大学子航天梦的梦想之星，是武大学子敢于有梦、勇于追梦的生动诠释，是科技强国梦想征程中绽放的青春力量。在我的心目中，它就是夜空中最亮的那颗星！同学们，青年有梦想，国家就有希望。当前，中国正在朝着实现第二个百年奋斗目标奋进，你们既是见证者，更是参与者，是建设社会主义现代化强国的中坚力量。我希望你们将青春梦融入中国梦，用中国梦激扬青春梦，以梦为马，不负韶华，争当新时代的追梦人！

青春当脚踏实地，希望你们立足祖国大地，在实干苦干中履践致远。明天，你们大多数人将告别母校，奔赴祖国建设的各行各业：有人躬耕基层，扎根乡村振兴第一线；有人参军入伍，坚守保家卫国最前沿；有人投身科研，攀登科技创新制高点；还有人奔赴文化强国、教育兴国、创业实干、富国兴民的主战场。同学们，向下扎根方能向上生长，青春的梦想只有通过青春的奋斗来实现。我希望你们到国家和人民最需要的地方去，用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏，在实践中淬炼青春，在拼搏中磨砺青春，争做“强国有我”的践行者！

青春当勇敢无畏，希望你们直面挑战，在急难险重中奋勇争先。青春气贯长虹，勇锐盖过怯弱，进取压倒苟安，勇敢是青春最鲜明的特质。疫情暴发的时候，你们中就有很多人挺身而出，有的担当志愿者与逆行者同行，有的主动请缨奔赴战疫第一线。这充分展示，在国家危难时刻，武大学子经得起考验、担得起重任。同学们，世界上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。当今时代，百年变局与世纪疫情交织，青年面临的机遇与挑战前所未有。越是艰难，越显担当。我希望你们永远保持初生牛犊不怕虎、越是艰险越向前的大无畏精神，在大风大浪面前站得住，在风险挑战面前扛得住，在冷眼不公面前挺得住，争做勇往直前的奋进者！

青春当百折不挠，希望你们自信自强，在坚持不懈中攻坚克难。李大钊先生曾这样激励青年：青年之字典，无“困难”之字；青年之口头，无“障碍”之语。你们中就有这样一位学子，从湘西建档立卡经济困难家庭到圆梦武大，从高考成绩末位入学到大学期间连续三年专业绩点第一，生活的困顿、学习的挫折从未让他气馁，相反，他以永不服输的精神一次次地战胜困难、超越自我，成为了一颗闪亮的“中国大学生自强之星”！同学们，当你们走出校门、踏上社会，你们会面临许多困难，经历许多挫折，受到许多委屈，但请你们记住，一个人可以被打败，但不可以被打倒。我希望你们永远保持心中的热忱与坚持，不为困难却步，不向挫折低头，不因失败颓废，做一个不被大风吹倒的人！

同学们，珞珈山下一段青春，强国路上一生奋斗。当青春的力量向着中华民族伟大复兴的梦想交汇，青春将永不逝去，因为奋斗者永远年轻！愿你们都能担起时代赋予的伟大使命，以青春之名，赴时代之约！

同学们，你们的学长、武大中文系1984级校友何五元曾以《永是珞珈一少年》为题，为母校写了一首歌，其中的一句歌词特别能够代表我此时的心情。临别之际，我把这句歌词送给你们：有一座山，没有谁比它更高；有一湖水，没有谁比它更宽；有一弯怀抱，回到她，永远都是17岁的少年。同学们，无论你们飞得多高、走得多远，在母校心中，你们永远是武大的孩子，母校的怀抱永远向你们敞开！

同学们，再见！祝你们一路平安、一生幸福！

(责编：孙竞、熊旭)