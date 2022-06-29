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“教师心理健康教育能力提升行动”暨“家校社协同心理关爱平台”上线启动仪式举行

2022年06月29日17:16 | 来源：教育部网站
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为提升教师心理健康教育能力、积极探索促进青少年健康成长的方法，6月29日，“教师心理健康教育能力提升行动”暨“家校社协同心理关爱平台”上线启动仪式在京举行。

教师心理健康教育能力提升行动（以下简称“行动”）旨在应用数字技术及互联网平台，开展教师心理健康教育能力培训、心理健康教育学习资源开发、家校社协同心理关爱平台建设等,提升教师心理健康教育能力和学校心理健康教育水平。以政府倡导，社会组织参与，学校、家庭、心理与精神相关机构共同推动的形式开展系列活动，倡导全社会关注支持心理健康教育，促进青少年学生身心健康成长。

作为行动的重要载体，“家校社协同心理关爱平台”当天正式上线发布。该平台面向教师、学生、家长等群体，提供心理健康教育能力培训、心理健康测评指导、暖心义诊等服务。同时，启动“微笑师生—学校师生心理健康科普作品征集”，面向健康与教育相关行业征集心理健康教育科普内容，鼓励社会各界广泛参与，形成家庭、学校、社会全面关爱青少年心理健康的良好氛围，展现新时代家庭、学校、社会心理文化建设的累累硕果。

教育部有关司局，中国科学院心理研究所、北京朝阳实验教育集团，以及微医集团、北京心数矩阵科技有限公司、中国健康传媒集团、中国中医药报、中国中医药出版社、中国人口出版社、学生健康报等单位参加启动仪式。

(责编：孙竞、郝孟佳)

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