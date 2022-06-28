本报记者 付 文

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从教40多年来，兰州大学马克思主义学院教授王维平不断创新授课方式、与学生深入交流，将自己的所知所学倾囊相授。尽管已年过花甲，王维平仍奋战在教学一线，他希望通过自己的努力，让思政课成为帮助青年学生坚定理想信念、明确人生目标、提升综合素质的课程。

“社会主义核心价值观、共同富裕等理念，与《共产党宣言》中的表述如何一脉相承？”在兰州大学马克思主义学院教授王维平的课堂上，总是充满了这样带有启发性的提问。

王维平今年65岁，从教40多年来，他一直坚持给本科生、研究生上思政公共课和专业课。秉持“让真理的力量说服人”的教学理念，王维平不空洞说教，而是以亲身经历和深入思考与同学们平等交流，深受学生喜爱，被选为兰州大学第五届“我最喜爱的十大教师”第一名，并获评全国优秀教师。

创新授课方式，理论讲解通俗易懂

兰州大学榆中校区一间教室内，同学们正集体背诵《共产党宣言》的经典章节。

这节马克思主义经典著作选读课，是马克思主义理论类专业大一学生本学期的最后一堂课。“这个专业要求学生对一些经典内容能够熟记背诵。”王维平说，因此，集体诵读或者默写都是常态。

“背诵、默写，听起来像是教小学生的方式，但实际并非如此。”本科生许三宝说，这有助于对经典加深印象，为后续消化吸收打下坚实基础，“王老师上课，从来不是对着教材照本宣科，而是在课前就把他整理的经典原文和讲义发给我们，然后再在课堂上掰开揉碎了逐条讲解。”

“比如，学习《关于费尔巴哈的提纲》时，原文不到1500字，而讲义将近3万字，分成四大部分，将文章的写作背景、历史地位、基本思想和内容框架梳理得非常清晰。”许三宝说，这让刚上大一的他们更容易理解那些深奥的经典。

“这些讲义都是老师自费打印发给我们的。”2021级马克思主义基本原理专业研一学生陈英杰说，更让自己深受触动的是王老师的授课方式，“对一些难懂的概念，老师在课件上都做了专门标注、解释，一目了然；对复杂的句子，也会带我们断句，并逐字逐句地用通俗易懂的语言讲解。”

多年来，王维平不断创新授课方式，将深奥的原理通俗化、形象化、图表化。根据教学实践，他总结出课堂讲授、材料提供、现场互动、作业讲评、实践体验、新媒体相配合的“六位一体教学法”，这也让他荣获第五届全国教育改革创新先锋教师奖。

结合历史与现实，以身边事说身边理

“王老师上课很有激情，课堂氛围既严肃又活泼。”信息科学与工程学院数据科学专业本科生郑满堂说，“在马克思主义基本原理概论的第一节课上，他先给我们讲了马克思、恩格斯的故事，之后授课也不是‘填鸭式’教学，而是循循善诱、深入浅出。”

讲好思政课有什么“秘诀”？王维平说：“讲透这门课，既要回顾历史追根溯源，更要结合当下观照现实，这样才能展现真理穿越时空、历久弥新的力量。”

在马克思主义理论专业2019级博士研究生巩娟娟眼中，同样一个知识点，王维平总能另辟蹊径，令人耳目一新。她曾经与王维平聊起流行语，“几乎每次王老师都能用马克思主义基本原理中的经典进行解释，分析热词背后的成因和现象。”巩娟娟说。

“用贴近生活、工作实际的身边事来说理，事半功倍。”王维平说。去年，电视剧《觉醒年代》热播时，很多学生追剧，王维平就将电视剧的一些台词截图制作到课件中，与教学内容结合，引发同学们的兴趣。

“我们都很佩服老师的知识积累和理论功底。”马克思主义发展史专业2021级硕士研究生赵佳乐说。

深入了解课堂反馈，与更多年轻人交心

课间休息时，常有学生围住王维平请教，他都结合具体事例详细解答。“在讲述知识点时，也要观察学生们的神态、表情等反应，了解大家的疑惑之处，然后有针对性地讲解。”在课后，王维平经常与同学们聊天、谈心，了解课堂反馈以及当下年轻人关心的话题。

陈英杰本科学的是行政管理专业，刚来马克思主义学院读研时有些“心虚”。“王老师鼓励我，先踏踏实实多看经典著作，打好底子之后再开始写作，不要急于求成。”陈英杰说，自己按照老师的话去做，受益匪浅。

在王维平的课上，他坚持给学生们留纸质作业。“大到字句表述，小到标点符号，王老师的批改非常细致。”许三宝说，他还会写下一些勉励的话，给大家加油打气。2018级博士生汪钊说，王维平指导博士研究生、硕士研究生撰写论文和著作时，都会提出明确的修改意见，并指出问题所在，令人豁然开朗。

学生们经常给王维平发邮件，请教不懂的问题和生活中的困惑，王维平总是及时回信。“有时候看邮件，王老师回复的时间常常是夜里一两点。”汪钊说。“我希望结合所学知识和人生经历给学生提供一点有价值的建议。”王维平说，“做学问、做人、工作、生活，有很多道理其实是相通的。学生们愿意来问，我就愿意倾囊相授。”

“每个人都是一轮太阳，只要一息尚存就应该去顽强发出自己哪怕微弱的光。”2017年毕业典礼上，王维平的发言迅速“刷屏”，激励了许多学子。后来，他在兰州大学官网发表《让信念熔铸人生——致学子的50条治学和人生感言》，继续与年轻人交心。

多年来，王维平已经带出30多名博士、40多名硕士，先后主持4项国家社会科学基金项目，并主持10多项省部级社科规划项目。“我将继续努力，让思政课成为帮助青年学生坚定理想信念、明确人生目标、提升综合素质的课程。”王维平说。

《 人民日报 》（ 2022年06月28日 13 版）

(责编：杨光宇、袁勃)