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“虽非亲骨肉，依然父母心”

山东省潍坊市儿童福利院副院长 杨守伟
2022年06月27日08:52 | 来源：光明日报
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我是2000年到山东省潍坊市儿童福利院工作的。这些年来，我切实感受到，在国家强有力的政策支撑下，全社会为儿童健康成长撑起了一片蓝天。

从2012年开始，我院将服务对象从孤儿、弃婴等传统收养对象不断向打拐解救儿童、父母服刑子女和家庭贫困残疾儿童等社会困境儿童延伸。2014年，我院还面向社会上的贫困家庭中的残疾儿童，开展了免费康复训练项目。

2021年，我们结合党史学习教育，开展康复进社区活动，把康复知识送到残疾儿童家里，传授家长最基本的家庭康复护理知识、简单的技能和训练方法，从而实现孩子日常康复家庭化。项目开展以来，已有76名贫困家庭儿童得到专业、有效的免费康复服务。

这些年，我们积极探索新时代儿童福利机构发展之路。在儿童医疗方面，2014年，院内门诊部取得卫生部门的医疗许可证书，小病在院内诊治，大病去专业医院治疗，儿童医疗实现应治尽治。

在儿童教育方面，我们根据孩子的年龄、智力等情况分类施教，并对院内具备接受普通教育能力的适龄儿童，对接教育部门安排在普惠性公办学校就读。2018年经市教育局批准，我院还成立特教班，让不能接受普通教育的残疾儿童在院内接受特殊教育。

2020年，我们通过购买服务项目承担院里儿童的生活照料、特殊教育和康复训练工作，从而实现了由政府包揽向政府主导、社会参与转变，促进了机构功能升级，提升了服务质量。

孩子们成长得更好，是我们最大的心愿。下一步，我们将本着“虽非亲骨肉，依然父母心”的精神，用心用情用力履职尽责，让每一名儿童拥有可期许的明天！

（记者任欢采访整理）

(责编：孙竞、何淼)

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