教育部：实行封闭管理且一段时间内无疫情的高校要逐步恢复正常教学和生活
2022年06月25日02:24 | 来源：教育部网站
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原标题：教育部印发通知部署统筹做好2022年暑期教育系统疫情防控工作
为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，6月23日，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发通知，要求各地教育行政部门和高校统筹做好2022年暑期教育系统疫情防控工作。
通知作出五项部署。一是科学精准落实疫情防控措施。要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，认真落实国家和地方疫情防控政策措施，做好暑期值班值守，强化重点场所管理和校园环境卫生整治，完善疫情防控应急预案。因地因时因势调整优化校园防控措施，不断推进校园管理方式人性化、科学化，不能“简单化”“一刀切”，不能过度防控、层层加码。二是统筹部署安排学生毕业放假。要做好毕业生学习、考试、答辩、毕业以及就业服务等工作，周密安排毕业生离校返校，尊重学生离校留校意愿。合理安排中小学和高校暑假时间。三是安全有序保障学生离校返乡。各省级教育行政部门要在省级联防联控机制（领导小组、指挥部）统筹下，统一离校返乡政策要求，严格执行返乡政策，建立健全协调对接和应急处置机制，保障学生安全有序返乡。四是切实关心关爱留校师生。要及时调整校园公共场所管理措施，做好生活物资供应保障。加强留校师生员工健康管理、安全教育、人文关怀，指导师生做好自我防护和健康监测。实行封闭管理且一段时间内没有出现疫情的高校，要逐步恢复正常教学和生活秩序。五是提前谋划秋季学期开学。要全面统筹疫情防控和教育改革发展，科学制定2022年秋季学期开学与教学工作方案。开学前，做好疫情防控措施落实、校园环境卫生整治、人员物资保障、师生返校开学、教育教学等准备工作。
(责编：孙竞、郝孟佳)
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