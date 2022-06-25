原标题：教育部印发通知部署统筹做好2022年暑期教育系统疫情防控工作

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，6月23日，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发通知，要求各地教育行政部门和高校统筹做好2022年暑期教育系统疫情防控工作。

通知作出五项部署。一是科学精准落实疫情防控措施。要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，认真落实国家和地方疫情防控政策措施，做好暑期值班值守，强化重点场所管理和校园环境卫生整治，完善疫情防控应急预案。因地因时因势调整优化校园防控措施，不断推进校园管理方式人性化、科学化，不能“简单化”“一刀切”，不能过度防控、层层加码。二是统筹部署安排学生毕业放假。要做好毕业生学习、考试、答辩、毕业以及就业服务等工作，周密安排毕业生离校返校，尊重学生离校留校意愿。合理安排中小学和高校暑假时间。三是安全有序保障学生离校返乡。各省级教育行政部门要在省级联防联控机制（领导小组、指挥部）统筹下，统一离校返乡政策要求，严格执行返乡政策，建立健全协调对接和应急处置机制，保障学生安全有序返乡。四是切实关心关爱留校师生。要及时调整校园公共场所管理措施，做好生活物资供应保障。加强留校师生员工健康管理、安全教育、人文关怀，指导师生做好自我防护和健康监测。实行封闭管理且一段时间内没有出现疫情的高校，要逐步恢复正常教学和生活秩序。五是提前谋划秋季学期开学。要全面统筹疫情防控和教育改革发展，科学制定2022年秋季学期开学与教学工作方案。开学前，做好疫情防控措施落实、校园环境卫生整治、人员物资保障、师生返校开学、教育教学等准备工作。

(责编：孙竞、郝孟佳)