新华社北京6月24日电（记者姜琳）人力资源和社会保障部24日发布通知，部署于近日至12月，对2022届离校未就业毕业生和35岁以下失业青年集中开展服务攻坚行动。

通知明确九项措施：一是提早衔接未就业毕业生实名信息，开放未就业毕业生求职登记小程序、线上线下求助渠道，允许未就业毕业生在户籍地、常住地、求职地进行失业登记或求职登记。

二是6月底前，地市及以上人社部门发出公开信或服务公告，集中推介求助途径、招聘渠道、机构目录、政策服务清单。

三是健全完善实名帮扶机制，摸清就业失业状态、学历专业、求职意向、服务需求等信息，针对有就业意愿、有创业意向、暂无就业意愿等不同情况，分类提供就业服务。

四是高频举办公共就业服务专项活动，尽可能组织线下招聘活动，未就业毕业生较为集中的地市级以上城市，每周至少举办1次专业性招聘活动，每月至少举办1次综合性招聘活动。

五是扩大毕业生就业创业一件事“打包办”范围，分类推出基层就业、企业吸纳、自主创业、灵活就业、培训见习等政策礼包。

六是协调推动公共部门岗位加快落地，加快推进事业单位公开招聘工作，加快“三支一扶”等基层服务项目招募，抓紧部署中小学幼儿园教师招聘，指导受疫情影响严重地区落实部分教师资格“先上岗、再考证”阶段性政策。

七是组织实施困难毕业生就业结对帮扶，聚焦脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及残疾、较长时间未就业等有特殊困难的未就业毕业生，制定“一人一策”帮扶计划，优先推荐岗位，优先落实政策，优先组织培训见习，及时提供专业化职业指导服务。

八是持续强化毕业生就业权益保障，坚决查处黑职介、假招聘、售卖简历和证书以及其他侵害求职者人身财产权益的违法违规行为，加强劳动就业政策法规宣传，规范企业招聘行为，对无故解约、就业歧视等行为及时纠正。

九是引导毕业生树立正确的就业观、职业观、成才观，从实际出发选择职业和工作岗位，多渠道就业创业、建功立业。

(责编：袁勃、杨光宇)