立 风

又到毕业季。

这阵子，各地高校的毕业典礼频频刷屏，出现了不少“名场面”——有的青年学子把毕业典礼变成了现场“演唱会”，用歌曲串烧唱出青春的模样；有的毕业生写下6000字的致谢论文，感谢求学之路上帮助过自己的人；很多“00后”学生与校长“花式合影”，比心、点赞、托脸等动作一个都不落……

这届毕业生很不容易。受疫情影响，“云端”相见的日子多了一些，校园中相聚的机会少了一些；毕业生人数规模创新高，就业的压力让走出校园的第一步并不轻松。面对困难和挑战，青年学子虽有遗憾，但更有面对的勇气。

每一代青年都有自己的际遇和机缘，都处在独特的时代潮流中。“长江后浪推前浪”是不争的事实，“一代更比一代强”则是历史规律。走出校园的青年“后浪”，要胸怀梦想、起而行之，勇做时代的弄潮儿。

青年要胸怀“国之大者”，创建青春之国家、青春之民族。

对国家和民族而言，青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望；对青年来说，只有把人生理想融入国家和民族的事业中，才能最终成就一番事业。

放眼当今中国，从天宫、北斗、嫦娥到天和、天问、羲和，一大批寄托民族复兴梦想的事业中，处处可见青年科技人才的身影；从东京奥运会到北京冬奥会，“90后”“00后”青年运动员争金夺银，在赛场上诠释奥林匹克精神和中华体育精神；在抗击疫情、脱贫攻坚等没有硝烟的战场上，数百万青年冲锋在前、经受磨砺；在工厂车间、田间地头、大街小巷……无数青年在平凡的岗位上为祖国和人民贡献着青春和力量。

青年要把握历史机遇，用眼睛发现中国精神，用内心感应时代脉搏。

青年时期正值人生的黄金时期。当前，千千万万的青年正亲身参与中华民族伟大复兴的历史进程，这是人生之幸，更是时代赋予的重任。当今的中国青年，物质和精神基础更厚实、教育和发展机会更平等、职业和人生选择更多元、法治和政策保障更完善，拥有更广阔的成长空间和人生出彩的机会。面对时代所呼所盼，青年一代不能做过客、当看客，要敢于做先行者和行动派，成为当之无愧的时代先锋。

青年要面向世界，为世界文明的繁荣、为人类的进步贡献智慧和力量。

青年是国家的未来，也是世界的未来。新时代中国青年既有“世界那么大，我想去看看”的开放与包容，也有喊出“欢迎来到中国”的热情与自信。

在“一带一路”建设中，几十万名青年员工在海外辛勤工作；以青年为主体的国际中文教师志愿者在100多个国家传播中华文化；北京冬奥会志愿者用青春和奉献提供暖心服务，向世界展示了蓬勃向上的中国青年形象……新时代中国青年与世界各国青年“美美与共”，可爱、可信、可为的中国青年得到了世界的认同和点赞。

告别校园，人生海海，踏浪而行，天地无限。后浪们，加油！

(责编：郝孟佳、李依环)