本报记者 李 贞

近日，一则视频在网上流传：在辽宁省大连市一栋居民楼的6层，一个孩子头部卡在阳台护栏间，整个身子悬空。危急时刻，一名工人把自己挂在塔吊的钢丝绳上，救下了孩子。此事经媒体报道后，引发网友热议，大家纷纷为“从天而降”的救人英雄点赞。

据微信公众号“央视新闻”报道，6月16日事发时，塔吊司机王庆祥正在工地进行高空作业。突然，他发现对面一栋楼的6层，有个四五岁的小女孩从阳台栏杆中间钻了出来。孩子的整个身体悬挂在楼外，头部卡在栏杆上，两只手艰难地握着栏杆。

看到小孩随时可能有生命危险，王庆祥赶紧招呼工友救人。几名工人冲到楼下，撑起了床单，以防孩子坠楼。还有一组工人跑上6楼，找邻居帮忙联系孩子的家人。与此同时，木匠李义宝把自己绑在了塔吊吊臂的钢丝绳上，王庆祥小心地调整吊臂位置，试图把李义宝送到孩子跟前。

40多米的高空中，两人不断通过手势沟通。终于，在王庆祥的配合下，李义宝靠近阳台，抱住了孩子。这时，孩子的家人也赶了回来，大家共同把孩子解救下来。经送医检查后，孩子并无大碍，大家都松了一口气。

事后大家得知，孩子的姥姥趁外孙女熟睡之际，外出遛弯儿。孩子醒来后发现家中无人，就独自打开纱窗走到阳台玩耍，结果，在把身子探出护栏时卡住了。孩子获救后，她的家人想感谢这些建筑工人，但他们却已经默默离开，回到了工地。李义宝和王庆祥都表示，当时情况紧急，来不及想太多。“再遇到这样的事，我们还会选择去先救人。”

网友“暖”留言说：“两位英雄，平凡而伟大，为他们点赞。”网友“如梦”说：“塔吊平时只能吊货物，这个操作很危险，但是为了救人也是迫不得已。英雄从天而降，了不起！”网友“志”则提醒说：“看视频，吓得我也捏了一把汗！救人的师傅了不起，家长也应该看管好孩子，要注意孩子的安全教育。”

(责编：郝孟佳、李依环)