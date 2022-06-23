原标题：新政之下，高校高水平运动队招生走到十字路口

作为高考招生类型的一种，高校高水平运动队招生每年让几千名具有体育特长的考生实现大学梦，而去年9月《关于进一步完善和规范高校高水平运动队考试招生工作的指导意见》（下称《指导意见》）的出台，或让这种已存在30多年的招生政策迎来变革。

新政策要求，2024年起，获得国家一级运动员（含）以上技术等级称号者方可报考高水平运动队，且招收高水平运动队的“世界一流大学建设高校”，对考生的高考成绩要求须达到生源省份本科录取最低控制分数线；其他高校对考生的高考成绩要求须达到生源省份本科录取最低控制分数线的80%。此外，高考文化课成绩不低于招生高校相关专业在生源省份录取分数线下20分的学生，可申请就读相应的普通专业；其余学生限定就读体育学类专业，原则上不得转到其他类专业就读。

记者在采访中了解到，报名门槛的提高令不少计划报考高水平运动队的学生陷入犹豫，要不要转向对文化课要求相对较低的体育单招？相比之下，单招的文化课考试单独命题，只考语文、数学、英语、政治，比普通高考难度低。高水平运动队招生的文化考试纳入普通高考，只有少部分人在达到运动水平较高的前提下可以参加单招文化课考试。

面对新挑战的不仅仅是考生，由于很多高校并未开设体育类专业，新政策的出台让不少学校在发展模式上开始做新的规划。

一些专家认为，《指导意见》强调文化课的重要性，从长远看有利于学生的全面发展，但眼下这的确给考生和高校出了一道难题。很多高水平运动队面临没有合适生源甚至不得不停招的可能性，虽然一些院校在积极申报体育类专业，但能否如愿尚不得而知。

清华大学是国内通过体教融合培养高水平运动员最成功的高校之一，东京奥运会中国代表团首金得主杨倩就出自清华射击队。清华大学体育部主任刘波说，就生源来看，报考门槛的提高对于清华影响不大，他们可以招收运动能力强且学习更出色的孩子，但对于其他一些学校来说，生源的确会有影响，因为达到一级运动员水平且符合文化课要求的考生确实少。

此外，在刘波看来，更为普遍的一个难点在于专业设置。他说：“有些学校原本没有体育专业，且不符合申请条件；有些学校虽然有体育专业，但吸引力不够，这些学校有可能都招不到学生。”

北京大学男篮曾数次夺得中国大学生篮球联赛（CUBA）冠军。主教练张剑表示，北大目前没有体育类专业，体育部领导正商量是否有可能成立体育学院，但不一定行得通。

“成立一个学科，要考虑师资配备、培养方向等，挺复杂的。我们高水平运动队的学生目前分散在各个院系，将来如果要上别的院系，只能降20分，这对北大的考生实在太难了。如果严格实施，很多高校就不太适合办高水平运动队了。”张剑说。

中国矿业大学体育学院院长翟丰认为，新政策对高水平运动员文化课和运动等级要求都有很大提升，开办高水平运动队的很多院校，一方面在观望，一方面在寻求应变。

他说：“新政策对高校办运动队的打击比较大。我们已经有运动训练专业（单招），打算在2024年停招高水平运动队，让运动训练专业的学生，继续发挥活跃校园体育氛围的作用。”

华中科技大学的男、女篮水平都很高，其中女篮多次在全国比赛中进入前四名，男篮在2004年夺得过CUBA联赛总冠军。据华中科技大学体育学院院长助理曾洪涛透露，新政实施之前，他们会提前摸底，如果水平好的考生都选择运动训练专业，那就把篮球招生全面转向单招。

“如果固守高水平运动队，可能招不来人。现在业内人士估计，2024年新政实施之后，高水平运动队的报名人数会直线下降。”曾洪涛说。

翟丰认为，按照这两年的趋势，原来报考高水平运动队的考生会有更多挤到运动训练专业。“今年报运动训练专业的考生增长了20%，体育专项和文化课要求都高了，往后运动训练也会更难考。”

首都体育学院教授钟秉枢认为，如果进不了高水平运动队的孩子只能走单招，直接影响的就是家长的积极性。他说：“考生之所以想进入高水平运动队，就是想通过这样的途径进入高校，在非体育专业学习。事实上，他们当中的一部分并非把运动员作为终身职业看待，毕竟我们也是要把他们培养成德智体美劳全面发展的运动员。”

钟秉枢建议，针对长期以来高水平运动队轻文化学习的现象，学校应该按照《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》的要求通过学分制、延长学制、个性化授课等方式，在不降低学业标准要求、确保教学质量的前提下，为优秀运动员完成学业创造条件。

钟秉枢说：“此外学校还应引进高水平教练，一方面文化课加强，一方面训练有保证，从学校的角度，把这作为宣传推广的点，提高自身吸引力。”

对于一心想报考高水平运动队却有些纠结的考生，钟秉枢给出了建议：“从《指导意见》的发布到2024年，这正好是一个学生从高一到高三的过程。如果考生在这期间加强文化学习，通过三年的努力是可以有所作为的。怕的就是一个文件下来以后，大家都观望，而没去做努力。”（新华社记者韦骅、王镜宇 记者：刘阳、马向菲、林德韧、肖亚卓、季嘉东）

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