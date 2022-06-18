杜老师：

有一篇文章的标题是“乘坐飞机的旅客须注意些什么”。请问其中的“须”是否应写成“需”？谢谢。

海南读者 袁先生

袁先生：

“须”做助动词时，表示“一定要”“必须”一类意思。例如：

（1）这次会议须在一小时内结束，会后所有人员立即去抗旱一线。

（2）须将事情真相告诉大家，不得有任何隐瞒。

（3）你们团须天亮之前赶到伏击地点，一定要将这股敌人全部消灭。

（4）救援人员须在洪峰到达之前将全体村民转移出来，并安置妥当。

“需”做动词时，表示（按道理说）“需要”或“应该（有）”一类意思。例如：

（5）这个工作涉及方面多，你需配备两名助手。

（6）路远，你需多带食物和饮水。

（7）我们在研制中遇到几个问题，需跟老王、老李商量，请他们来一下。

（8）我校需购置一些教学设备，清单已经拟好。

（9）这所山区小学过冬需三车煤，昨天已经运来。

有时，句子“须”“需”都可以用，但意思侧重点有所不同。例如，可以说“办理这件事情，须事前向有关单位报备”；也可以说“办理这件事情，需事前向有关单位报备”。前者语意侧重于“事前一定要向有关单位报备”，后者语意侧重于“事前需要（或应该）向有关单位报备”。

“乘坐飞机的旅客须注意些什么”是提醒旅客，如果乘坐飞机旅行，需要注意哪些事项，其中用“需”好一些。

比较起来，用“须”时意在提出要求，强调务必执行；用“需”时，意在说明情况或提醒注意。用“须”时着眼于事情的必要性，用“需”时着眼于事情的合理性。

《语言文字报》原主编杜永道

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