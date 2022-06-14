我在北京交通大学环境工程专业攻读博士学位期间，有幸在产教协同的培养模式下成长，研究方向为废水新型生化脱氮技术。在完成校内课程的同时，我还多次到企业环保部门参与实习。

2015年，我在河北某制药企业污水处理厂实习，其间与现场运行人员交流，全面调研污水处理厂各单元水质变化情况。经过与导师姚宏教授沟通，结合了解到的企业实际，我意识到，课题研究方向要以问题为导向，关注企业在污水处理中遇到的实际困难，例如高氨氮工业废水中碳源不足、毒性物质浓度高、生化工艺运行不稳定等。我们的目标，不仅仅是发表一两篇论文，而是让研究、优化出的新型水处理技术能够在现实中落地，用科学的方法真正解决企业的环保难题。

这让我深刻体会到实验理论与实际应用之间的巨大鸿沟。一些实验室可以轻松控制的温度、溶解氧等变量，在放大到中试规模时就需要从工艺设计、设备选型、装置启动、运行控制等方方面面投入大量精力才能维持稳定。也是在这样不断发现问题、解决问题的过程中，我不断积累着工程经验。

2020年博士毕业后，我在中国石化石油化工科学研究院继续从事环保技术的开发工作。石化行业对水污染物的排放有严格限制，一线炼化企业对新型、高效的环保技术有更高要求，也希望将科技成果尽快有效转化，带来实际的产业优势。由于博士研究生期间有过产学研经历，我能够快速适应企业的产研一体模式，做课题研究时立足行业难处，从解决企业生产中的实际问题出发，在做好技术研发的同时，充分考虑技术落地、放大过程中遇到的工程问题及稳定运行问题，实现新型环保技术的上下游耦合对接。

(责编：李依环、何淼)