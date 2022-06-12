仇 帅

如果时光回到十几年前，作为一个土生土长的安徽人，我从未想过自己会与茫茫草原、巍巍雪山结缘，更不会想到会在海拔4300米的黄河源头扎根。2015年，从青海师范大学毕业后，我被组织选调至青海省果洛藏族自治州玛多县花石峡镇政府工作，在这片高寒偏远的土地上，开启人生新的一页。

记得刚到镇上不久，有一次我到加果村入户走访，了解到贫困户日阿毛老阿妈手腕上长了个血管囊肿，但老人年事已高，行动不便，就医困难。我马上与省里的医院联系，安排老人进行切除治疗，并及时联系县民政局、扶贫局帮助解决医药费。后来，我经常去老阿妈家走一走，看到老人脸上朴实的笑容、全家越来越好的生活，内心就会涌上一种莫名的成就感，让我工作的动力满满。

从花石峡镇到县委办公室、再到县委宣传部、县政府办公室，这几年的工作，让我明白了“干什么学什么、缺什么补什么”的道理，也让我懂得了要把自己锻炼成一个多面手的重要性。不管在哪个部门，都有许许多多需要学习的内容，只有不断学习、锤炼内功，才能成为工作的行家里手；也只有心怀群众、熟练掌握为民服务的本领，才能成为乡亲们心中的“自己人”。

去年5月22日凌晨，我突然在一阵剧烈的摇晃中惊醒，打开手机得知玛多发生7.4级地震。我的本能反应是：“我得返县！”那时我刚刚在西宁陪妻子做完手术。“玛多更需要你，我会照顾好自己的，放心吧！”妻子的一番话让我备受感动。

第一时间赶回玛多后，我主要负责配合信息发布工作，这也让我近距离感受到什么是责任与担当：一批批爱心援助的物资、一幅幅奋战一线的画面、一个个催人泪下的故事，都深深感动着我、激励着我、教育着我，也让我更加坚定了信心和决心，增强了使命感和责任感，要求自己进一步发扬乐于吃苦、善于担当的精神，更加埋头苦干、实干。

“志不立，天下无可成之事。”任何伟大的事业都始于梦想、成于实干。从某种程度上说，这片土地给我的，远比我给这片土地的要多。经过将近一年的灾后重建，玛多也迎来了新的发展机遇。虽然地处偏远，但我能深切感受到这片土地对人才的渴求，有太多事情等着我们去做。我坚信，只要踏实前行，哪里都是青春绽放的舞台。

（作者为青海省果洛藏族自治州玛多县政府办公室干部，本报记者贾丰丰采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年06月12日 05 版）

(责编：孙竞、郝孟佳)