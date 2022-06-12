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做理想远大、信念坚定的模范（青春之声·唱响壮丽的青春之歌①）

姜  洁
2022年06月12日05:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上，习近平总书记对广大共青团员提出了新的要求：要做理想远大、信念坚定的模范；要做刻苦学习、锐意创新的模范；要做敢于斗争、善于斗争的模范；要做艰苦奋斗、无私奉献的模范；要做崇德向善、严守纪律的模范。本版推出“唱响壮丽的青春之歌”系列评论，敬请关注。

　　——编  者  

　　

　　在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上，习近平总书记要求：“新时代的广大共青团员，要做理想远大、信念坚定的模范，带头学习马克思主义理论，树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，自觉践行社会主义核心价值观，大力弘扬爱国主义精神。”

　　火热的青春，需要坚定的理想信念。信仰是精神支柱和力量源泉。只有理想信念坚定的人，才能不畏风雨，不畏艰险，为实现既定目标而不懈奋斗。马克思主义信仰、共产主义远大理想、中国特色社会主义共同理想，是中国共产党人的精神支柱和政治灵魂，也是保持党的团结统一的思想基础。新时代的中国青年，更加自信自强、富于思辨精神，同时也面临各种社会思潮的现实影响，更加需要深入细致的教育和引导。要从青年特点出发，帮助青年早立志、立大志，从内心深处厚植对党的信赖、对中国特色社会主义的信心、对马克思主义的信仰。

　　新时代中国青年要强化理论武装，带头学习马克思主义理论，树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。坚定的理想信念，必须建立在对马克思主义的深刻理解之上。中国共产党自成立以来，就鲜明地把马克思主义写在自己的旗帜上，作为我们党掌握认识世界进而改造世界的锐利思想武器，并毫不动摇地坚持和发展马克思主义，把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，从而使我们伟大的党栉风沐雨而依旧风华正茂，事业常青。新时代中国青年要把党的创新理论武装作为铸魂之本，掌握其中的马克思主义立场、观点、方法，不断加强主观世界改造。

　　新时代中国青年要自觉树立和践行社会主义核心价值观，带头倡导良好社会风气。青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向，而青年又处在价值观形成和确立的时期，抓好这一时期的价值观养成十分重要。习近平总书记形象地比喻，“人生的扣子从一开始就要扣好”。要结合弘扬和践行社会主义核心价值观，在广大青少年中开展深入、持久、生动的爱国主义宣传教育，让爱国主义精神在广大青少年中牢牢扎根，让广大青少年培养爱国之情、砥砺强国之志、实践报国之行。

　　青春孕育无限希望，青年创造美好明天。新时代的中国青年，生逢其时、重任在肩，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。广大青年要牢记习近平总书记的殷殷嘱托，在思想洗礼、在实践锻造中不断增强做中国人的志气、骨气、底气，让革命薪火代代相传！


　　《 人民日报 》（ 2022年06月12日 05 版）
(责编：孙竞、郝孟佳)

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