本报北京6月10日电 “作为一名小学生，我希望可以和北京、香港、澳门的小伙伴一起，把中华民族伟大而悠久的历史文化展示给全世界。”据中新社报道，在日前举行的一场京港澳少年儿童绘画大赛启动仪式上，来自北京的8岁少年魏小聃通过视频向小朋友们发出邀约。

由北京市妇联指导、北京港澳台侨妇女联谊会主办的“放飞梦想——我是小小科学家”首届京港澳少年儿童绘画大赛（下称“大赛”）在北京、香港、澳门同步启动，近30名来自京港澳三地的嘉宾参加线上启动仪式。

北京市妇联副主席谭虹在致辞时表示，希望通过大赛艺术与科学交融碰撞的主题，在艺术中提升少年儿童对科学的认知感悟。“这一绝妙组合一定会在京港澳青少年心中种下美好的种子，相信这颗种子在未来开出友谊之花、结出创新之果。”她说。

北京港澳台侨妇女联谊会会长何超琼、香港各界妇女联合协进会副主席高静芝及澳门妇女联合总会副会长林笑云期待，京港澳少年儿童借由大赛“以画会友”，在提升文化自信的同时，促进三地文化融合交流。

据悉，大赛即日起至7月15日面向3至14岁京港澳少年儿童开放，参赛者可围绕科技、梦想、未来等主题展开创作，可采用国画、水彩、油画、数字作品、设计作品、装置作品和综合材料等多种形式。大赛将设置儿童组和少年组，邀请中国紫檀博物馆馆长陈丽华担任评审团名誉主席，中国人民大学艺术学院院长张淳、国际平面设计大师靳埭强、澳门美术协会理事长吴卫坚等京港澳嘉宾组成评审委员会，每组分别评选出特、一、二、三等奖和优秀奖。获奖作品将于8月下旬在北京展出。

“我总是在幻想有一天可以坐着甲虫飞船，自由穿梭在宇宙中、陆地上和海洋里……”活动中，魏小聃向京港澳小伙伴发出号召，“让我们一起描绘出脑海中的未来，努力学习科学知识，为祖国的科技发展贡献力量。同心同梦，奔向未来！”

(责编：孙竞、郝孟佳)