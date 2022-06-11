讲述者：华北电力大学2014届学生贺诚昊

2014年，我从华北电力大学毕业后离开家乡，独自一人来到海拔2261米的“海藏咽喉”——青海西宁，在国网西宁供电公司输电运检班开始了人生的新阶段。

在西宁公司工作将近8年了，我先后从事输电线路带电作业、输电线路运维以及输电线路智能运检等工作，组织开展线路特巡100多次。时间久了，我对高原已经没了初来乍到的好奇，但在雪山深处的巡线经历却深烙在脑海中。

这里工作环境、生活环境的艰苦，都“投射”在我的脸上——每到冬天，总有朋友问：“小贺，你的脸咋了？几天不见，怎么变得又黑又红？”

“我被雪‘打’了！”我总是指着脸上的几处脱皮，打趣地回答道。

雪还会“打人”吗？且听我慢慢道来！

受强冷空气和冰冻雨雪天气影响，每年冬天，西宁地区多条输电线路都会出现严重覆冰。我们每天都要赶赴海拔3800米的拉脊山、达坂山等重要线路通道，加大对线路的特巡力度。

巡视路段山道崎岖，车辆毫无用武之地，我们只能徒步前行。山上有些地方积雪达几十厘米厚，一脚踩下去，雪顿时没过膝盖，强劲的冷风灌进嘴里，连话都说不出来。

积雪对太阳光反射率很高，尤其是洁净的雪，反射率能达到95%。这种情况下，雪面的光亮程度几乎接近太阳光，微微下洼的积雪面比普通雪面反射的阳光更集中、更强烈，就算是阴天，雪面的反射也极易伤害眼睛和皮肤。人走到跟前，脸上很快就会火辣辣的疼，像是被呼了一耳光，红肿肿的，总得脱层皮。

这不就是被雪“打”了吗？这威风凛凛的、给人“下马威”的雪呵！

每次向亲朋好友讲起被雪“打”了的经历，大家都会突然安静下来。我赶紧安慰他们：“可别担心，不过脸上脱层皮而已！但巡线很有成就感啊。只要电网能安全稳定运行，我就不枉被雪‘打’！”

这个小插曲，只是我们工作中万千困难的冰山一角。

在暴雨肆虐的极端天气里抢修线路、因高原反应在巡线途中流鼻血不止、在无人区断了信号和外界失去联系……记不清有多少个白日攀爬于铁塔和带电导线上进行检修，记不清有多少个深夜挑灯夜战：导线断股了，绝缘子损坏了，弹簧片脱落了……所有一切都是高空作业，需要的不仅仅是过人的胆量和吃苦耐劳的精神，还要有高超的技艺。

此外，处理缺陷、登记缺陷内容、讨论缺陷原因、讨论缺陷修补工作……晚上加班加点处理班组日常事务，编写科技项目资料，也是常事。

看到我们经常加班到晚上12点以后，有新员工感慨：“怪不得你们参加工作不到两年，却什么都懂。”其实，这样的工作如一日三餐不断循环，不需要掌声和夸奖，只为尽心尽力避免任何事故。

要问心里有没有矛盾过？那当然也免不了。有时候，虽然有“初生牛犊”的十足劲头，却也为坎坷阻力而叹息。

工作压力大、任务重，无暇顾及生活休闲和亲朋交际，时间久了，难免遇到周期性疲惫。高原海拔高、沸点低，吃的东西几乎不能100%煮熟，长时间下来，肠胃终于提出了“抗议”。看着每年体检报告上的诊断和医嘱，我不得不加入了“养生青年”行列。

但是，热爱让人风雨兼程。每每遇到困难，我都会反复告诉自己：我是电力人，选择了就要坚守。脚下的万家灯火，就是我要呵护的“诗和远方”！

（本报记者晋浩天采访整理）

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