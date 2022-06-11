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在滇港澳台青年学生重走西南联大路

2022年06月11日09:40 | 来源：中国新闻网
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原标题：在滇港澳台青年学生重走西南联大路

　　10日，来自云南师范大学、云南大学、昆明医科大学的港澳台学生代表齐聚昆明，重走西南联大路，感受这段特殊历史。

　　在抗战烽火中，北京大学、清华大学、南开大学为保存国之文脉，于1938年4月辗转迁至昆明，联合组成西南联合大学。西南联大在极端艰苦的条件下培育了大量人才，创造了中国教育史上的奇迹。

　　当天，三校港澳台学子冒雨走进位于云南师范大学一二·一西南联大校区的西南联大旧址，并参观西南联大博物馆。雨点砸在联大简易校舍的铁皮屋顶上，发出噼噼啪啪的响声，让学子们一度陷入沉思。

　　“站在这里，遥想先辈们在苦难中取得的成绩和为中华崛起而读书的信念，我感到既热血又惭愧。”云南大学台湾学生侯文渊说，“身处新时代的我们，有着更好的教育资源和更优渥的生活条件，应当延续前人刚毅坚卓的精神，为中华民族伟大复兴出力。”

　　当日，云南省委台湾工作办公室、云南师范大学等还为国家级、校级港澳台学生奖学金获得者及不负时代不负青春不负韶华征文、中华文化知识大赛获奖同学颁奖。(记者 胡远航)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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