本报北京6月9日电 （记者赵兵）近日，人力资源和社会保障部、财政部印发通知，部署推进2022年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作。通知明确，今年将招募高校毕业生3.4万名，招募计划向乡村振兴重点帮扶县、脱贫县、易地扶贫搬迁大型和特大型集中安置区所在县倾斜，对国家乡村振兴重点帮扶县实行计划单列。

通知要求，要优化选拔招募结构，紧贴全面实施乡村振兴战略需要，深入挖掘基层事业发展急需紧缺岗位。持续强化培养使用，继续实施能力提升专项计划，中央财政支持开展专项培训8000人次。提升服务保障水平，加大资金支持力度，按月足额发放工作生活补贴。做好日常管理服务，加强平时、年度和期满考核工作，定期组织走访慰问等活动。促进服务期满流动，拓宽基层留人、用人渠道，鼓励服务期满人员扎根基层、成长成才。

第四轮“三支一扶”计划于2021年启动实施，当年选派3.8万名“三支一扶”人员到基层服务，对引导鼓励高校毕业生到基层工作、加强基层人才队伍建设、助力乡村振兴等发挥了积极作用。

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 14 版）

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