人民网北京6月9日电 （记者孙竞）记者今天从中国关工委获悉，为发扬红色资源优势，深化青少年“四史”特别是党史教育，教育引导青少年听党话跟党走，中国关工委日前新命名54个全国关心下一代党史国史教育基地。

此次命名后，全国关心下一代党史国史教育基地总数达268个。

第五批全国关心下一代党史国史教育基地名单

1. 北京市

中国共产党早期北京革命活动纪念馆

首钢园

2. 天津市

天津市规划展览馆

3. 河北省

李保国先进事迹教育基地

河北省塞罕坝机械林场

正定县正定镇塔元庄村村史馆

4. 山西省

大运产业园党群服务中心

5. 内蒙古自治区

通辽市开鲁县麦新烈士爱国主义教育基地

兴安盟“一馆三址”

6. 辽宁省

沈阳工业博物馆

东北抗日义勇军纪念馆

7. 吉林省

长春中国光学科学技术馆

8. 江苏省

江苏省南京未成年人社会实践行知基地

9. 浙江省

诸暨市青少年“枫桥经验”传承基地

绿水青山就是金山银山安吉青少年教育体验基地

10. 安徽省

安徽省淠史杭工程展览馆

上海航天技术研究院六〇三基地

天长市中国人民抗日军政大学第八分校纪念馆（龙岗抗大八分校）

11. 福建省

宁德市摆脱贫困主题展览

厦门经济特区纪念馆

12. 江西省

南昌市小平小道陈列馆

13. 山东省

泰安主题党日活动中心

14. 河南省

郑州二七纪念馆

15. 湖北省

保康县尧治河村党史国史教育基地

16. 湖南省

邓中夏故居

张家界市永定区湘鄂川黔革命根据地纪念馆

隆平水稻博物馆

17. 广东省

深圳市中英街历史博物馆

18. 广西壮族自治区

广西民族博物馆

19. 海南省

海南农垦博物馆

20. 重庆市

重庆红岩重型汽车博物馆

重庆市九龙坡区建川博物馆聚落

21. 四川省

“5.12”汶川特大地震映秀震中纪念馆

成都金沙遗址博物馆

22. 贵州省

邓恩铭烈士纪念馆

息烽集中营革命历史纪念馆

23. 云南省

大理洱海科普教育中心

24. 西藏自治区

波密县扎木中心县委红楼

25. 陕西省

交大西迁博物馆

郭秀明纪念馆

26. 甘肃省

金川集团股份有限公司金川科技馆

27. 青海省

时代楷模纪念馆

28. 宁夏回族自治区

盐池革命历史纪念园

29. 新疆维吾尔自治区

阿克苏地区柯柯牙纪念馆

乌鲁木齐文化中心主题教育馆（展览馆）

30. 新疆生产建设兵团

“军垦之星”数创基地

第二师铁门关市革命历史纪念馆

31. 教育部

北京大学校史馆

上海交通大学钱学森图书馆

中国传媒大学传媒博物馆

32. 中国石油集团公司

毛泽东主席视察隆昌气矿纪念馆

33. 中国石化集团公司

中国石化镇海炼化公司红色教育基地

34. 中国国家铁路集团公司

海南铁路博物馆教育基地

35. 全国钢铁企业关心下一代工作研究会

齐心协力建包钢展陈馆

(责编：李依环、熊旭)