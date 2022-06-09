陈歆玮

布达佩斯技术与经济大学校园夜景。

细想去年的今天，我在办公室翻着手边一本又一本资料，畅想着未来的生活。如今，我正坐在窗口，看着外面欧式的建筑与楼下的小花园，阳光洒满窗台，铺在我的手上。

留学的决定多少有些偶然。无意间和一个朋友聊天说起出国留学的事情，他很有兴趣，于是我也开始在意起来。之后便是查找资料，准备申请。大家主流留学学校以英美居多，但我一直钟情匈牙利，从成本方面考虑，这也是一个很好的选择。大半年过去，我已逐渐适应了这里的生活。

最先需要适应的便是上课模式。国外的英语教学，即使学生通过了语言考试，想要完全听懂老师的授课还是稍有些吃力。学习是我来到这里的首要任务，听懂课程便是最要紧的事。我上的每堂课都会录音，听不懂的地方便做上标记，下课的时候反复听。经过如此这般练习，确实听力提高了不少，这个改变让我对学习越来越充满信心。

除了语言问题，另一个就是上课的方式，有节课让我印象非常深刻，课堂主题与2007-2008年国际金融危机有关。上课一开始老师就给我们提出了问题——对此次的危机有什么看法？乍一听并不是很难的问题，可我想课都还没有上，怎么回答这个问题呢？平常我也只是听过这方面的话题，并没有细细研究。没想到，我还在疑惑的时候，身旁国外的同学早已接二连三纷纷作答，大家的侃侃而谈让我羡慕，同时也开始反思，自己是不是学习主动性差了些？其他同学可以回答没讲授过的内容，我为什么不可以呢？这也让我暗暗下了决心，一定要迎头赶上，逐渐适应当地的学习节奏和学习方式。

出国前，家人最担心的就是目前海外新冠肺炎疫情流行情况，在国内时，了解到国外疫情肆虐，家人曾对我出国留学的决定有些犹豫。我再三保证，出国后一定会做好防护措施，照顾好自己，家人才最终同意了我的决定。现在我身处国外，真切感受到家人的担心并非过虑。刚开始上课的时候，匈牙利每日新增新冠肺炎感染人数大概过百人，而戴口罩的却寥寥无几，到去年11月中旬，日感染人数已经直线飙升至1万人以上。虽然我已接种过第三针疫苗，但心中还是免不了担忧。自豪于有中国大使馆保驾护航，为我们留学生准备抗疫物资，解决了后顾之忧。

在新的学习环境中，我体验了多元化的生活。课程结束后，我将回国工作，因为那里有太多我牵挂的人和事，有我想报答的恩与情，有我魂牵梦绕的祖国大地。

留学生即使是“留”学在国外，也注定是“心”系在中国。盼自己能学成归去，为祖国贡献绵薄之力，也为自己的人生增添新的色彩。

（作者系匈牙利布达佩斯技术与经济大学在读研究生）

(责编：何淼、郝孟佳)