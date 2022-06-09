新华社香港6月8日电 （记者张雅诗）中国教育留学交流（香港）中心8日公布的数据显示，今年通过“内地高校招收香港中学文凭考试学生计划”（文凭试收生计划）报读内地高校的人数同比上升2.2%。

数据显示，今年通过各种途径报考内地高校的香港中学毕业生有13190人，其中文凭试收生计划有4890人进行了确认。至于通过参加港澳台侨生联招考试报读内地高校并已确认的学生有3152人；报考北京大学、清华大学、复旦大学、暨南大学、华侨大学、深圳大学6所个别院校招生计划的有5148人。

资料显示，报名参加本届香港中学文凭考试（相当于内地高考）的人数为50064人，同比减少4%，参加文凭试收生计划的港生人数则继续上升，同比增加2.2%。

中国教育留学交流（香港）中心表示，文凭试收生计划的报名人数持续增加，主要原因之一是香港学生对国家经济社会发展前景有信心，他们希望通过到内地升学，谋划未来发展机遇。

今年参加文凭试收生计划的内地大学增至129所，以第一志愿报名人数计算，最热门的高校主要分布在广东、北京、上海、福建和湖北，最多人报读的专业领域包括经管类、医学类、工程类、新闻传播类、艺术体育类、语言类等。

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