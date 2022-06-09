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中国科技期刊国际影响力显著增强

2022年06月09日08:54 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社电  （记者温竞华、张泉）国际重要期刊检索库收录我国科技期刊数量从152种增至257种，刊均影响因子从1.13升至4.42……党的十八大以来，我国科技期刊的学术引领力和国际影响力显著增强，世界一流期刊建设提振了创新自信。

　　“我们有一批优秀期刊已经跻身国际前列。”中国科协分管日常工作副主席、书记处第一书记张玉卓说，我国已有25种期刊的影响因子学科排名进入国际前5%，20种期刊位列学科前三，3种期刊进入全球百强。

　　中国科学院院属单位主办的科技期刊有100种被SCI收录，期刊国际化水平和学术影响力持续攀升，《细胞研究》影响因子在亚太地区生命科学领域居于首位，10种期刊进入全球同学科领域前5名。

　　中国工程院也积极服务国家培育世界一流期刊的布局部署，打造以《工程》为核心的11种系列院刊，其中旗舰刊《工程》在全球近百种高水平工程综合性期刊中位列第一；10种英文期刊中有8种学科排名进入国际前50%。

　　中国科协相关数据显示，当前，被国际重要数据库收录的我国科技期刊作者来源地覆盖122个国家和地区、4697个科研机构，引用来源地覆盖124个国家、9608个科研机构，较十年前均有大幅增长。

　　张玉卓说，下一步将继续实施中国科技期刊卓越行动计划，推动更多优秀期刊进入世界一流行列。加快科技期刊集群化改革和数字化发展，吸纳更多的高水平科学家参与中国期刊建设，促进科研论文和科学数据的共享。

(责编：何淼、郝孟佳)

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