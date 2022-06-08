【一线讲述】

今年春天，我组织高一年级14班的学生对青白江长流河（城区段）的生态治理状况进行考察。学生们特别兴奋，充满期待。

充分讨论后，学生们被分为“河堤治理考察组”“河流考察组”“生物调查组”三个小组，自主设计实践方案。很快，在设计考察问题的提纲时，难题出现了：有的小组提不出问题，有的小组设计的问题缺乏针对性，有的小组设计的问题偏离主题……于是，我带着班长、地理课代表、各组小组长，徒步考察长流河城区段，沿途讲解、回答他们的疑问。

通过实地踩点，学生们心里有了底，脑中有了思路。我又对每个小组逐个指导、发起讨论，终于拿出了比较合理且具有可操作性的提纲。

3月27日，考察按计划进行。当天晚自习前，曾成同学兴奋地对我说：“长流河真的很美。河岸的樱花已悄悄盛开，水面在微风轻拂下泛起涟漪。生态文明离我们并不遥远。”

三个小组的同学各有收获——

“生物调查组”通过分类观察，发现乔木主要位于绿道两侧，灌木和草本植物主要种植在坡地上，靠近水面，不怕汛期洪水淹没。“我们还发现了五只白鹭先后掠过水面，更加明白了湿地对于保护生物多样性的重要意义。”有同学这样写道。

“河堤治理考察组”所考察的城区河段长约3公里，他们发现：只有约200米的河堤做了水泥墙一样的修复，其余河段均采取生物固堤的方式；有的河段还修建成了阶梯状，很好地满足了市民的“亲水”需求。

“河流考察组”通过查阅资料发现，历史上长流河是成都钢铁厂和四川化工总厂等传统工业的排污渠道，水质很差。而现在河水清澈、鱼翔浅底，这些都来自人们的不断努力。

人不负绿，绿定不负人。看着同学们的总结体会，我越发感觉到从小培养“生态之心”，激励学生为维护美好生态而努力的重要性。相信未来的他们将带着这颗“生态之心”，为建设美丽中国、打造绿色家园贡献力量。

（讲述人：四川成都市大弯中学校教师、省特级教师 刘万荣）

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