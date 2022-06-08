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谭君（左）正在指导学生进行实验。

今年2月，重庆第二师范学院生物和化学工程学院教授、三峡库区药用资源重庆市重点实验室主任谭君带领课题组，在非酒精性脂肪性肝炎（NASH）研究领域取得重要突破，并将研究成果发表于国际著名期刊《自然·通讯》。

非酒精性脂肪性肝炎的药物研发是医学界公认的难题，而今，谭君带领学生正在积极寻找和设计相关靶向药物，希望能为攻克非酒精性脂肪性肝炎这座堡垒开辟更多新思路。

“作为一名创业者，应该顺应时代潮流，立足社会和人民的实际需求，为祖国发展贡献力量。”谭君说。

2009年，谭君前往美国加州理工学院开展博士后工作。回国后，他着手组建自己的研究团队，在天然药物以及中医药大健康产品开发领域展开研究。2016年，谭君牵头获批三峡库区药用资源重庆市重点实验室，并在2019年入选重庆英才计划创新创业领军人才。

随着人们生活水平的提高，非酒精性脂肪肝（NAFLD）的发病率有所攀升，但发病机制尚不完全明晰，临床上也缺乏行之有效的防治手段。“非酒精性脂肪肝的病程缓慢，与患者高油脂、高盐的饮食习惯密切相关。目前，医学界通常建议患者通过调整饮食结构和生活作息来控制病情。”谭君说，严重的脂肪肝会发展为肝硬化甚至肝癌，还会对患者的脑神经系统功能产生严重影响。

找到调控炎症反应的关键因子是预防脂肪肝的关键。经过3年多的实验，谭君团队发现了非活性菱形蛋白2（iRhom2），“对于非酒精性脂肪肝的发病原理，iRhom2因子就如同扔进水中的石头，由此带来一圈圈的涟漪。”通过泛素化降解iRhom2蛋白酶体，可以显著缓解非酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪性肝炎，也由此证实了iRhom2可以成为治疗非酒精性脂肪性肝炎的潜在新靶点。

事实上，受成本高、研发周期长、成功率低等因素影响，针对传统靶点开发的非酒精性脂肪性肝炎药物在全球范围内的推进并不顺利。

去年，谭君在美国留学时的一个同学也选择回国发展，后者拥有丰富的AI技术工作经验和公司运营经验。一次偶然的机会，谭君与同学在交流各自的研究成果时，碰撞出新的火花——为什么不试试用AI赋能非酒精性脂肪性肝炎药物的研发呢？

与传统药物研发相比，采用新的靶点进行非酒精性脂肪性肝炎药物的开发，可以避免现有针对传统靶点的药物开发失败的困境。与此同时，运用靶向蛋白酶体降解技术，能够提高靶向选择性，而借助人工智能技术，则可以缩短新药研发时间，节省成本，提高预测准确性、药物功效和安全性。

在谭君团队的最新研究中，一些药物分子正处于合成阶段，即将进入下一步的临床前研究。对谭君而言，前路漫漫，“科研就是这样，一次次不断开始，一次次峰回路转。要坐得住冷板凳，要有耐心。”谭君如是说。

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(责编：孙竞、郝孟佳)