本报记者 朱 磊

脸上满是风吹日晒的印记，眼前这位风尘仆仆的育种专家，就是南昌大学生命科学学院副院长洪一江教授。

“付出多少，收获多少！”洪一江牵头培育的萍乡红鲫、池蝶蚌，成为国家级水产新品种，他率领的平均年龄不到30岁的“稻渔工程”团队，已累计帮助江西老区5000余人实现脱贫。

潜心研究，让良种助力农村发展

让农业良种助力农村发展，是洪一江搞研究的出发点。

上世纪90年代，江西省萍乡市农业局负责人找到洪一江，希望他研究当地的肉红鲫。而那时，当地的农科人员觉得，“这种小鱼长不大的，没什么经济价值！”

观察了一段时间红鲫鱼的性状之后，洪一江坚定地认为“可以试一试”。学校实验条件不足，为了研究方便，洪一江带领团队走出校门，扎到农村，开始了他的工作。

交通不便，早上出门赶班车，晚上到了目的地，往往一身尘土；为了观察实验体，在简陋的工棚里，一块木板当床，就能将就半个月；一到夏天，各种蚊虫叮咬，又痒又痛……

在这样的条件下，洪一江和他的团队从一两重的小鱼选优育种，经过不断培育，终于成功！

如今，这小小的红鲫鱼可以长到8两多重，不仅肉质鲜美，而且很具观赏价值。2010年，原农业部批准对“萍乡红鲫”实施国家农产品地理标志登记保护。

洪一江刚开始培育池蝶蚌时，这种淡水珍珠蚌不仅养殖者甚少，而且因为周期太长，没人愿意去做良种选育。面对当时三角帆蚌独霸淡水珍珠市场的情形，洪一江认为，“单一的品种，病害、市场风险大，培育新品种很有必要。”

2004年前后，一些养殖大省曾出现蚌瘟病，浙江、江苏等地的一些养殖企业试着将池蝶蚌和患病蚌放在同一水域，池蝶蚌不仅死亡率低，优良珠产出率还高。一时间，池蝶蚌声名远播。

如今，池蝶蚌养殖面积已超过全国淡水珍珠蚌总养殖面积的一半。“20多年来，池蝶蚌优质珠率已经比初始品种提高近10倍。”洪一江说。

蹲到地头，帮扶农业企业成长

长期扎根基层研究，洪一江对于农业如何发展，有了更深入的理解。

2010年，洪一江和他的团队，着手对南丰甲鱼进行育种，一开始，便提出了依靠龙头企业和带头人解决甲鱼品牌不强等问题。

在众多甲鱼养殖户中，洪一江选择了一名返乡创业的年轻人——吴国辉，手把手教他养甲鱼，“新农村，需要像吴国辉这样有情怀、有闯劲的年轻人。”

2020年一个深夜，吴国辉忽然打电话给洪一江，带着哭腔说：“塘里的甲鱼都翻了肚子，办法都用尽了，怎么办？”

洪一江坐不住了，他带着学生赶到了南丰。“我们一定会尽全力，你先不要着急。”一见面，洪一江就对吴国辉说。

团队迅速制定了方案，帮助养殖户挽回了损失，但洪一江并没有停止思考，而是用一年多的时间，在学院建立起了一个从源头防治类似养殖问题的机制，“不能等到损失来了，再去解决问题。”

在团队帮扶下，江西添鹏生态农业开发有限公司发展成为甲鱼种苗领域的大企业。现在，南丰县正在洪一江团队的帮助下，打造规模化的甲鱼种业基地。“水产种业，是需要长期研发和积累的，江西水产种业的发展需要我们团队的努力。”洪一江说。

搭建舞台，育种事业后继有人

2016年5月，洪一江领衔的南昌大学“稻渔工程”团队成立，将理论学习与田间实践相结合，培养了一批愿意扎根基层、服务农民的大学生。

团队集成、创新、示范和推广多种国内领先的养殖模式，还延伸出多个新平台。“珍蚌珍美”项目就是其中一个。

“那时候，养殖尾水处理还是个超前理念，洪老师在江西、浙江、重庆等地设计了3个试验站，打造从育种、保种，到健康养殖，再到生态服务的全新生态治水模式。”2017年，刚从国外学习归来的胡蓓娟，被洪一江推上了项目前台。

经过两年的探索，2019年“珍蚌珍美”项目正式启动：通过珍珠蚌的滤食作用，混养鱼类，打造先进的“鱼蚌混养自净系统”。“可以有效地将Ⅳ类水转化为Ⅲ类水。”胡蓓娟说。

如今，“珍蚌珍美”项目在全国已累计推广30万亩，覆盖5个省、2个直辖市；项目治理水域总面积超过1万亩，建立了5个项目示范基地，带动就业6000余人。

只要有时间，洪一江都会跟学生们一起下乡，看着蹲在池塘边那个熟悉的身影，乡亲们总会亲切地上前打招呼：“洪老师，您又来了。”

有梦想，永远激情飞扬（记者手记）

接触洪一江的人，都会被他的激情所感染。

干农业30多年，洪一江将青春挥洒在基层，帮助企业增收、农民致富。谈到辛苦，他不以为意；可一说到自己的专业，便神采飞扬。学生们都说，洪教授身上永远充满着激情。

在洪一江看来，自己最幸运的，是赶上了好时代，农业科技人员有施展才能的舞台、发挥技艺的空间。未来，除了继续发挥所长，他还想带动更多年轻人投身这个舞台，为乡村振兴作出贡献。

的确，能在自己热爱的领域不断耕耘和收获，还有什么比这更让人快乐呢？

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 07 版）

(责编：孙竞、郝孟佳)