中新网北京6月8日电 8日，2022年全国高考将进入第二天，部分省份将在今天结束全部考试。目前，部分地区已经公布了今年的高考查分时间。

高考首日作文题引发关注

7日，2021年全国高考正式拉开大幕。据教育部公布信息，2022年全国高考报名人数达1193万人。

高考首日，最受关注的当属语文作文题。

2022年教育部教育考试院共命制全国甲卷、全国乙卷、新高考I卷、新高考II卷4套高考语文试卷，再加上北京卷、天津卷、浙江卷，除去延期的上海高考，目前出炉的一共有七套作文题。

今年，《红楼梦》、2022年冬奥会与冬残奥会、围棋术语“本手、妙手、俗手”、中国共产主义青年团成立100周年等纷纷进入作文题目。

全国乙卷作文围绕“北京：双奥之城”组织信息，从两次奥运比赛成绩到两次奥运举办时的综合国力，多方面呈现体育精神、社会进步、科技创新和国家发展，让学生以这些材料进行写作。

新高考I卷写作试题借围棋学习中的三个术语“本手、妙手、俗手”，巧妙类比，要求考生结合材料写一篇文章。

天津卷要求考生结合自身体验写出对于“烟火气”的思考和感悟，同样接地气的还有北京卷，其中一选题要求考生写出自己在网络时代、疫情期间“在线”生活的经历、见闻和感受。

部分省份公布查分时间

2022全国高考开始日期是6月7日，但各地高考的结束时间并不一致。

广西、安徽、吉林等省份将于8日下午结束考试。部分省(区、市)由于考试科目设置不同，9日、10日也安排了部分考试科目，例如，广东、河北等地的高考在9日结束；北京、海南等省份将在10日结束考试。

目前，已经有部分省份公布了今年高考的成绩查询时间。

例如，据广东省教育考试院透露，高考成绩放榜时间依然定在6月25日左右。北京市的高考成绩也将于6月25日公布。

安徽省预计于6月24日公布各批次录取控制分数线和考生成绩。

山西省阅卷工作将于6月9日至23日进行，考生成绩、本科录取最低控制分数线(不含二C类)将于6月24日公布，考生志愿填报和录取工作随后展开，预计8月底结束。

未来几天，这些地区考生需注意降雨！

高考正在进行中，未来几天的天气状况也是考生和家长最关心的。根据气象部门预报，未来几天部分地区或迎来暴雨与高温的考验。

据中国天气网消息，6月8日08时至9日08时，西藏东南部、四川盆地东部和南部、云南东部、贵州西部、广西东部、广东、福建、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，福建西部、广东东部沿海、四川南部、贵州北部等地部分地区有暴雨或大暴雨。

未来三天，东北、华北最高气温大多不足30℃。中央气象台预计，6月12日前，北方地区不会出现大范围的高温天气，仅在河南、安徽北部等地的部分地区有间歇性高温天气，整体比较有利于高考。

而在西南、华南一带，由于降雨频繁，本周多数时间最高气温也会保持在30℃以下。华南地区随着降雨增强，前期的闷热感也会有所缓和。随着降雨结束，长江中下游地区的炎热天气将有所增多，不少地方气温将升至30℃以上。

气象部门提醒考生们，注意做好防暑降温措施，勤补充水分。(完)

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