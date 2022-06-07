原标题：浙江高考开考 36万余名“追梦少年”走进考场

6月7日，考生陆续抵达杭州第十四中学（凤起校区）考点。人民网 郭扬摄

人民网杭州6月7日电 （郭扬）今天上午9时，浙江2022年高考正式拉开帷幕，36万余名“追梦少年”走进全省81个考区共1.2万余个考场。

据悉，今年浙江省统一高考及选考在6月7日至10日进行。其中6月7日上午考语文，下午考数学；6月8日上午考技术，下午考外语；6月9日上午考物理、思想政治，下午考化学；6月10日上午考历史、生物，下午考地理。

为确保疫情下高考能顺利进行，浙江在考前14天起，就通过大数据对考生、考务工作人员进行精准筛查和健康监测追踪；全省还设置了千余个备用隔离考场，考生进入考点时健康监测异常的，须按要求受控转移至临时隔离室进行排查。此外，浙江还专门制定了医院考场、隔离点考场等有关预案，所有此类考场均按照标准化要求布置，配足工作人员，配齐安检、视频监控、手机屏蔽等设备设施。

为了方便考生，今年浙江省利用大数据优化信息查验方式，考生进入考点首次实行“一屏通览，快速通过”，即考生刷身份证，一屏同时出现本人准考证、健康码、行程信息、疫苗接种信息、核酸检测信息，实现了“五码合一”。部分考点还可同时查验体温，实现了“六码合一”。

(责编：郝孟佳、何淼)