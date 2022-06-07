教育是乡村的重要支柱，承担着为乡村发展提供人才条件、文化条件等重要功能。当前，需要找准乡村教育的发力点，强化乡村教育与乡村其他发展环节的结合，消解城乡教育不平衡，促进乡村教育高质量发展，巩固拓展教育脱贫攻坚成果、实现同乡村振兴有效衔接。

以需求性教育疏通乡村发展中“束书不观”的堵点

乡村教育既要“扎根”，又要“破土”，实现生活式、需要式、生存式、尊重式教育，避免“束书不观”、脱离现实的空疏学风，让学生增知识、强精神、强化乡村发展认同，激活他们投身乡村振兴的主动性和自信品质。

一方面，乡村教育应当关注乡村发展，面向乡村生活。农村长大的孩子，理应有着丰富的乡村生活经验和情感。乡村教育需坚持立足乡村生活之中，开发本土性的教育资源，建设富有特色的教育资源库，形成特色课堂、特色项目，以真实、贴切的教学内容提升教育效果，激发学生在学校学习过程中对乡村的情感共鸣和价值认同。特别是“双减”政策的实施，有助于乡村教育发展“有根的特色教育”。需注意的是，乡村教育既要“减”又要“增”，“增”，一方面是指以红色教育为引擎，挖掘乡村革命故事，传承红色革命意志，增强学生的爱国感情，丰富课堂色彩；另一方面是以“绿色”为主打色，明确绿水青山就是金山银山，强化生态教育，打造乡村教育的亮点，引导学生参与到农业劳动之中，在劳动中塑造品格。

另一方面，乡村教育应当回归教育本质，面向学生群体。“学生少”是很多乡村学校的现状，基于此，对学生的管理和教育更要精准化。需要明确的是，乡村教育不是“鲤鱼跃龙门”的个体式关注，而是面向所有需要被关心的个体，应重视学生群体的发展，坚持因材施教、分类指导。针对不同的受众群体，可通过在乡村举办展览、知识讲座、兴趣培训班、学习大讲堂等方式满足其需求。应尊重个体性差异，建立乡村少年宫，为学生提供心理辅导、艺术辅导等帮助与服务。

以系统性教育改善乡村发展中“一木难扶”的难点

乡村教育是嵌于乡村文化、农民权益、社会治理等多个领域之内的焦点和中心问题，教育元素要与其他元素协同配合，共同下好“一盘棋”，打造以点带面的“1+1>2”的乡村振兴系统机制，避免教育发展单打独斗、“一木难扶”。

首先，完善“组织+教育”的发展模式。依靠党的全面领导，做好顶层设计，打破地域限制，整体提升乡村学校的办学条件。可由县级党组织直接领导乡村教育建设，将乡村教育服务体系建设纳入各级党委政府重要议事日程，纳入经济社会发展总体规划，吸引社会力量关注与帮扶乡村教育，改善乡村学校办学质量。由教育部门牵头，联系相关部门，齐抓共建，投入到乡村教育的资源整合与优化之中。发挥基层党组织的战斗堡垒作用，聘请专家学者对基层党员干部进行以教育为主题的培训，增强他们为乡村教育服务的意识和能力。

其次，打造“文化+教育”的发展模式。乡村学校应重视对学生的文化供给，扩充学生知识储备，开阔视野，激发学生的学习热情。应将乡村文化的可贵因素融入学校文化建设之中，让“软实力”成为乡村教育发展的“硬支撑”。如村规民约等乡村文化，蕴含着深厚的乡土情意、乡土思维，可开设专门的文化课，设定丰富多样的授课内容，让乡村文化为学生全面发展提供滋养，为乡村振兴注入活力。同时，树立富有特色的乡村精神旗帜，如弘扬“南泥湾精神”等代表农村农民奋斗形象的可贵精神，树立以张桂梅、张鹏程等为代表的乡村教育模范，形成乡村振兴中的精神坐标，以“小气场”推动形成“大气候”。

再次，强化“人才+教育”的发展模式。应培育新型职业农民，引导农民学习新思想、新技术，提升农民的综合素质和职业能力，促进乡村产业发展，扎稳乡村教育和乡村振兴的根基。鼓励“能工巧匠、民间艺人”等乡土人才进课堂，开设技能学习班，既面向学生，也面向成人，以专业技能丰富乡村教育内容。创新人才柔性引进管理办法，对于支持乡村振兴的人才，在人才发展政策上给予一定的优惠和倾斜，努力营造人才振兴促教育、教育促乡村振兴的良好氛围。

以开放性教育化解乡村发展“茕茕孑立”的“忧点”

乡村教育兴则乡村兴。新时代乡村教育要走开放、多样的发展道路，以乡村学校为主、社会各方资源为辅，形成立体的多样化教育主体，让乡村学校力量单薄的“忧点”转化成“汇智聚力”的优点。

一是要推动学校教育与家庭教育相结合。注重发挥群众在教育中的重要作用，运用宣传栏、村民会议等方式，引导农民参与到乡村教育的建设中来，共同丰富乡村教育的社会情感、价值情感。重视学生的家庭教育，定期组织座谈、家访、家长会，用好《中华人民共和国家庭教育促进法》，打造学校、家庭携手共进的教育模式。利用乡村舞台和服务中心，开展家庭教育知识、理论政策宣讲等活动，为群众送书刊、信息等共享资料。对于不具备完整家庭教育能力的经济困难家庭、单亲家庭和留守家庭等，应开展维护其权益的教育服务活动，以“学校+家庭”的模式共担教育责任。

二是要推动学校教育与社会教育相结合。整合学校、相关社会单位的资源，实现资源共享，提供适合乡村学生特点的活动场馆、场地和设施，完善学生社会活动项目，提高活动场所影响力。成立乡村助导机构，把关心学生成长纳入乡村社会发展规划之中，开展学生喜闻乐见的活动，为乡村学生提供必要的成长辅导和道德教育服务。基层政府和学校可以共同组织学生参加公益性劳动与实践，打造“四个一”活动（一场讲座、一次观摩、一次演讲、一次写作），让学生在活动中了解社会、了解民生。引导社会力量参与乡村教育服务体系建设，利用各种协会鼓励民间投资乡村教育，建立乡村教育发展基金，赞助公益性乡村教育活动和项目；建设乡村电子阅览室，提供优秀读物和文体器材。

三是要推动乡村教育与城市教育相结合。提升乡村教育质量，教师是关键。乡村教师迫切需要与更多同行加强交流，通过更多、更规范的平台学习专业技能，提升获得感和幸福感。应树立乡村教育与城市教育“各美其美，美美与共”的发展理念，打造乡村教师与城市教师交流平台，为每个乡村学校配备一定数量的联络员，定点帮扶，开展讲座、宣讲等活动，就教学理念、教学方式等沟通交流、相互学习。乡村教育要善于运用网络技术，可通过网络将同年级的城市学校学生与乡村学校学生联结起来，定期让城乡学生开展线上交流学习，增进了解、拉近距离，让孩子们在同一片教育晴空下茁壮成长。

（作者：徐秦法、刘星亮，分别系广西大学马克思主义学院院长、教授；广西大学马克思主义学院博士研究生）

(责编：何淼、郝孟佳)