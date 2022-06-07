即将本科毕业、前往人生下一站的我，到了每年高考时，思绪还会被带回到刻进记忆深处的那年夏天。

我的高三，满溢着油墨的味道。考前最后一个月，学校改变了“两天一小考，一周一大考”的安排，启动了考试月计划：每天白天考试，晚上出成绩讲评试卷。我的脑子里全是“要考好一点，再考好一点”。

事与愿违。高压之下，我的模拟考试成绩一次比一次低，最后一次模考比第一次低了近50分。而1分，意味着一千人甚至几千人的差距。坠崖式的分数下降把我心底的勇气和信心打压为零，否定与怀疑占据了上风。

我不甘心做“壮志难酬”的人，于是主动找老师交流，和朋友倾诉。但他人的鼓励和安慰只是稍稍缓解了焦虑，事后，压力就像反弹的皮球，又恢复了原样。我知道，必须要做些什么来“自渡”。

一次次自我反思后，我发现强烈的好胜心让我过分注意分数的高低，却忽视了分数所反映出的知识漏洞。痛定思痛。我拿出近1个月的考卷，按模块认真总结出错的原因。是知识点复习不到位？还是审题不清？我把每一场考试都当作高考，全身心投入其中，尽全力把试卷做到完美。在悄然而逝的时间里，我感受到的只有学习的充实和快乐，那些由于过度关注分数所造成的烦恼与困扰，竟倏忽不见了。

当答题的最后一个字落于考卷上、笔尖重新缩进笔帽时，我的高中生活落下帷幕。但我没有后悔和遗憾，因为我明白自己的付出和坚持，我是自己的胜利者。

也许，每个考生都是战士，但最大对手从来都是自己。战胜自己，去做自己的胜利者吧！那些火力全开的日子最后都会化成人生路上的绚烂花朵，开在记忆中的盛夏。

讲述人：兰州大学萃英学院2018级生物学萃英班 付硕

(责编：何淼、郝孟佳)