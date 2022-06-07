本报记者 申 琳 徐驭尧

在西藏昌都市卡若区第二初级中学，常能看到学生和一名操着福建口音的男老师打招呼——“李校长好！”

李光文已是第三次作为援藏教师来到西藏。他和妻子陈红是一对援藏“夫妻档”，都在卡若二中当老师。自2013年开始，夫妻俩共5次进藏，在西藏工作合计已近11年。从副校长到校长，对校园越来越熟悉的李光文也感到肩头的责任越来越重。

教学楼里有个由福建援建的闽昌书苑，李光文在门口驻足，这里正在利用一块大屏幕和福州金山中学共享同一堂数学课。这块屏幕，连通着相距数千公里的西藏和福建。

屏幕那边，金山中学教师李贤武从生活中的例子说起，为学生讲解关于“平方根”的数学知识，有时他会结合西藏当地情况开展教学举例。屏幕这边，卡若二中的数学教师李幼军辅助课堂管理、检查学生的答题情况。学生踊跃举手，课堂十分活跃。

课前，李贤武提前和卡若二中数学教研组的老师们连线，掌握学生的学习状况。课后，李贤武再次和卡若二中的老师连线，开展“云教研”活动。“让课堂高效必须注重以学生为主体，教师应以点拨为主要教学形式。”李贤武说，卡若二中的数学老师围在一起提问、讨论，思考如何把更好的教学经验融入教学实践。

对李光文来说，网络云课堂承载着他关于援藏的新思考。迄今，卡若二中对接福州三中、福州教育学院附属中学、金山中学等多所优质学校与省市级名师工作室，通过云平台开展云课堂28次、云教研26次。“我们想把‘互联网+教育’最大程度用起来。”李光文说，“牵线搭桥，起到联系福建和昌都的纽带作用，推进卡若二中的教学改革和提升。”

援藏教师、卡若二中教科室副主任刘斯介绍，2020年9月，福建教育援藏队在受援校搭建云课堂平台，发挥名师名课示范效应，探索网络环境下教研活动的新形态，“网络的力量使名师资源得到更大范围共享，助推教学信息化建设，‘云教研’促进两地交流，带动当地教师发展。”

作为一名信息技术课程教师，在西藏工作的这几年里，刘斯发现，哪怕是在西藏最偏远的山区，孩子也大多能熟练地使用互联网获取信息，“这意味着，他们在使用互联网学习知识时的壁垒会大大降低。”

因此，刘斯利用业余时间开办了电脑社，自费购买了60余本相关书籍捐赠给电脑社的学生。在老师指导下，学生们的动画制作与平面设计技术有了很大提高。在昌都市第七届中小学生电脑运动会上，该校电脑社的学生获得了二维动画、平面设计与程序设计3个项目二等奖的优异成绩。

李光文对刘斯的想法很认可，他很期待学校能带给学生更多变化。2013年，他第一次来到西藏，那时候，作为体育老师的他把西藏的摔跤、抱石头跑等传统特色项目融入体育课教学中，提升学生的接受度和教学效果；2018年，李光文第二次援藏，因为学校师资力量薄弱，他一个人身兼数职，在教学的同时还要处理许多行政工作。

近年来，网络技术的发展让李光文看到了更多的可能性。第三次援藏，作为校长的他和刘斯等援藏教师大力推进互联网教育在学校各领域的运用，希望用新技术帮助学生不断开阔眼界。

福建临海，而西藏地处中国海拔最高的高原，“愿为山海作桥梁，我们希望能让更多孩子看到未来的更多可能。”李光文说。

《 人民日报 》（ 2022年06月07日 12 版）

(责编：袁勃、牛镛)