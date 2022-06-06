本报记者 杨 飒

原标题：全力护航高考 助力学子圆梦

2022年高考在即，6月7日起，1193万学子将走进考场。今年全国高考报名人数创历史新高，比去年增加115万人，全国共设普通考场33万个，安排监考及考务人员102万人。面对复杂的疫情防控形势，各地各部门多措并举、综合施策，统筹疫情防控和高考组考工作，全力实现“平安高考”“健康高考”“温馨高考”。

1 筑牢组考防疫攻坚线

当前疫情形势对高考的组织造成严峻挑战，高考防疫备受关注。教育部要求，要严防死守，坚决打赢组考防疫攻坚战，周密制定组考防疫工作方案，严格落实各项防疫措施，完善突发疫情应急预案，做到“应考尽考”“安全平稳”。

此前，教育部要求各位考生做好考前连续14天本地健康监测，对于当前仍滞留在外省的考生，提前14天返回考点所在省（区、市）。多省市发布高考防疫须知（提示），要求考生在首场考试前出示健康码、行程卡、考前48小时核酸检测阴性证明及其他考试相关证件。

天津设立常规考点（含常规考场和备用隔离考场）和重置考点（医院考点、隔离考点、独立考点），确保考生“应考尽考”。北京另设封管控考点，用于处于封控区、管控区的考生，高考期间考生“吃住行考”一体化。北京还为常规考点设置了备用考点，如常规考点因疫情原因临时封控，北京市教育部门将通知考生转换至备用考点，坚持“宁可备而不用”。

广西在每个考点增设一名由当地卫健部门派出的副主考，专职负责涉疫常规工作和突发事件处置，每个科目考试前，指定专人对考点、考试场所、通道、区域、桌椅等进行清洁消毒，明确张贴完成标志，消杀后进行通风。

2 维护考试公平安全

公平公正是高考的生命线。近日，教育部统一公布了教育部以及省级教育行政部门和招生考试机构2022年的高考举报电话，欢迎广大考生、家长及社会各界人士及时举报反映涉及2022年高考的问题线索。

今年高考前夕，各地公安机关网安部门会同教育等部门，陆续侦破一批组织考试作弊案件。山西、河北等5省市公安机关网安部门联动侦破一起跨省组织考试作弊案件，抓获犯罪嫌疑人16名，及时制止、防范了30余名考生的作弊行为；辽宁公安机关网安部门侦破一起教培机构组织考试作弊案件，抓获犯罪嫌疑人15名，缴获无线考试作弊器材36件；山东公安机关网安部门侦破一起教培机构教师组织考试作弊案，抓获犯罪嫌疑人4名。

云南将在所有高考考点、考场配备防作弊设备，高清视频监控全程录像。除考场内监考教师外，还有视频监考员、网上视频巡查员随时进行巡查。云南各级教育部门联合公安、网信、保密、通信、工信及市场监管部门，全面开展“手机作弊专项治理”“净化涉考网络环境”“打击替考作弊”等专项行动。

3 加强考试服务保障

治安出行、食宿卫生、考场安排等考生关心关切的急难愁盼问题，是各地加强考试服务保障的重点。西藏为9名残疾考生提供合理便利，为2名盲人考生提供盲文试卷，单独设置考场。

气象部门预测，高考期间，北方高温、南方降雨的可能性较大。广西各地进一步完善细化汛期高考安全应急预案，开展汛期高考安全风险隐患排查整治工作，做好防汛抢险应急物资和各类救援力量的储备，全力保障考生和参加组考工作人员生命安全。严格执行24小时值班值守和领导带班制度，一旦发生突发事件，及时启动应急预案，迅速组织力量抢险救援。

高考期间，福建各地组建“爱心送考车队”“临时应急反应车队”“家长护考专车”等护航考生的车队，考生可招手拦车或提前预约用车。在保障考生高效出行，为送考提供便利的同时，各地严格限制高考期间使用高音广播或其他产生噪声的设备，加强施工噪声管理，开启“降噪”“静音”模式。

江苏连云港公安在全市5个考区14个考点设立“高考爱心警务工作服务点”，考生需要时可在服务点开具临时身份证明。每个考点配置交警铁骑，考前一个半小时到岗，为走错考场、忘带准考证等紧急求助的考生提供送考服务。考点还提供饮用水、考试文具、防暑用品、急救药品、安全头盔等必要保障物资，发放预防电信诈骗特别是防范高考招生诈骗相关宣传资料。

（本报北京6月5日电 本报记者 杨飒）

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