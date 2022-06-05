新华社成都6月2日电（记者张超群）6月1日四川省雅安市范围内相隔3分钟突发两次地震，四川多地震感明显。一段记录绵阳一所幼儿园的女幼师不顾自己安危，短短几十秒内，冷静而迅速地帮助每一个孩子安全躲避的视频在网上广为传播，被无数网友点赞。

“我当时其实挺慌的，来不及想太多，第一反应是要赶紧想办法保障孩子们安全。教室位于三楼，有三角区域，但是躲不下这么多学生，所以我让他们先到桌子下面躲避。”视频中的女幼师陈海燕告诉记者。

29岁的陈海燕是绵阳市川幼春晖阳光实验幼儿园中（二）班老师。地震发生时，教室一阵摇晃，平均年龄只有4岁的孩子们在陈海燕的引导下迅速钻到课桌下。陈海燕压低身体，挨个跑向每一张桌旁，确认孩子们是否保护好自己，并用手轻拍身边孩子的后背安抚他们。

从视频中可以看到，当其他孩子都已躲避到课桌下时，一个小女孩突然从卫生间跑出来，手足无措。陈海燕一把拉住她，将她迅速推入一张课桌下。此时，距离地震发生已经过去了30多秒，这名女幼师还一直没有为自己寻找任何躲避的掩体。待摇晃停止，陈海燕打开教室门确认安全后，引导孩子们将书包顶在头上，有序离开教室。

“我们平时经常开展有关地震避险的演练，孩子们都有自我保护的意识，所以都很配合，我觉得这也挺重要的。”陈海燕说。

记者了解到，地震发生时，陈海燕的女儿在这所幼儿园的小班就读。“当时真的没时间去担心她，我也相信其他老师会保护她的安全，我觉得这是我们每个老师都具有的责任感。”她说。

近年来，绵阳市各级各类学校按照“中小学每月不少于一次，幼儿园每季度不少于一次”的要求，常态化开展防震、防火、反恐防暴等应急演练，有效提升师生应急避险能力，防患于未然。

(责编：李依环、郝孟佳)