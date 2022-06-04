“想要船舶柴油机稳定可靠地运行，必须靠燃油、滑油、冷却等各个工作系统有效配合，形成合力。就像当前抗击新冠肺炎疫情，我们的医护人员、人民子弟兵、公安民警、社区工作者乃至每一个中国人，都做到了团结协作、相互配合，才能在较短时间内取得这么积极的成果。”在大连海事大学的一堂网络直播课上，该校轮机工程学院教师苏玉龙在讲授船舶柴油机知识时，做了这么一个形象的比喻。

2019年，大连海事大学确定了《轮机概论》等数十门课程试点“课程思政”教学，其中大部分是具有交通运输行业特色的专业课、通识课。2021年，《轮机概论》入选首批教育部课程思政示范项目名单。

“对于法学专业学生而言，《轮机概论》这门课程专业性很强，原以为会比较枯燥，但是老师把课程内容和我们熟悉的领域相结合，引导我们结合自身专业特点去理解。比如，老师从轮机工程领域前沿知识、国家发展战略等角度，鼓励我们积极投身相关国际法律法规立法事业，为增强我国航运业国际话语权贡献力量。”大连海事大学法学院海商法专业2018级本科生姜晓运说。

“好的思想政治工作应该像‘盐’，但不能光吃‘盐’，最好的方式是将‘盐’溶解到各种食物中自然而然吸收。”大连海事大学副校长初北平教授说，“我们要将思政的‘盐’适量、恰当地‘调味’进专业课、通识课，推动思政课程和课程思政同向同行。”

育人之本，在于立德铸魂。思政教育与专业教育之间的“孤岛困境”如何破解？实践育人与学科教育之间的“天然鸿沟”怎样跨越？这是大连海事大学在构建新时代“大思政”育人新格局中一直追寻探索、奋力书写的时代问卷。

近年来，学校深入推进课程思政改革创新，以协同理论为指引，创新教育管理机制，全面支撑思政课程与课程思政相互协调配合、共同围绕目标齐心协力运作，打破长期以来思政课程与专业课程相互之间的“孤岛现象”，产生了1+1>2的协同效应。

与此同时，以特色理念为指引，创新教育教学内容，充分发掘和综合运用特色思政元素，探索打造“红色+蓝色+绿色”的教育教学载体，重点涵育大学生的爱国主义红色基因、海洋强国蓝色基因、生态科创绿色基因。

学校还以实效原则为指引，创新教育教学方法，引导教师在开展思政课程与课程思政教学过程中，不断提高认识、增强能力、改进方法，着力提升思政育人针对性、生动性、亲和力、感染力，增强学生的学习获得感。

据了解，目前，大连海事大学共立项课程思政示范课程107门；全校3109门本科课程教学大纲已融入思政教学元素，实现全覆盖，涌现出黄大年式教师团队、教育部示范优秀教学科研团队、全国模范教师等一批先进典型，打造出150余人组成的航母级思政课程团队和1500余名专业课教师组成的全员型思政课程队伍。大连海事大学学子的报国志向也变得更加宏远，学生更加热爱祖国、热爱海洋、爱好科技，毕业后从事交通运输艰苦岗位和到不发达地区就业的比例在20%以上；研究生支教团23年如一日奔赴青海、西藏等地的9县17校开展扶贫支教，受到团中央和地方高度认可。

“基于协同理论、特色理念、实效原则的思政课程与课程思政育人体系，我们形成了思政课程与课程思政、教师思政与学生思政、教师发展与学生发展有机统一、融合发展的教育教学改革模式，不仅全面提升了学校立德树人能力与水平，而且通过模式输出与经验分享，辐射带动了兄弟高校共同提高、共同进步，为培养更多中国特色社会主义的合格建设者和可靠接班人作出贡献。”大连海事大学党委书记郑少南说。

（本报记者 吴琳）

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