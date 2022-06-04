二〇一七年夏，赵有璟于一里坪盐湖记录设备试运行参数。光明图片

【奋斗者正青春 解困惑·促扎根】

编者按

青春最好的样子，是什么？答案千种万种，但其中一条一定是——在祖国最需要的地方扎根，为人民所共有的梦想奋斗！

越是艰险越向前，挥汗如雨著华章。当我们把目光投注基层，便会发现，一大批有理想、有信仰、有追求的新时代青年，已经携青春的激情来到这里，为报效祖国积蓄力量，探索方向，磨炼本领。

梦想花朵绽放之前，总要经受苦寒砥砺。扎根基层，可能会遇到哪些难题？各界能够怎样切实扶助？青年自身又该如何“走过风雨见彩虹”，在现实与理想之间保持初心？

从今天起，本报在《奋斗者正青春》专栏中推出“解困惑·促扎根”系列报道，邀请寻梦基层的青年们讲述故事、道出困惑，并请本报去年推出的《奋斗青春 无悔抉择》专栏人物结合亲历答疑解惑、打气鼓劲。

我们相信——基层天地辽阔，青春炽烈如火。梦想与奋斗的力量，终会将难关一个个击破！

讲述

中国科学院青海盐湖研究所副研究员 赵有璟

我的家乡在青海。打小，家乡盐湖就是我记忆里最美的风景：茶卡盐湖、察尔汗盐湖……长大后，我在北京化工大学读硕士，对盐湖有了更深的认识——它们不仅湖面如镜、美不胜收，更是矿藏丰富的能源宝库。

于是，2012年，硕士毕业的我回到家乡，成为中国科学院青海盐湖研究所的一名“小白”。

刚进研究所时，还不知道自己到底能“研究”出什么。“推动盐湖化工向绿色化、自动化、集约化转变，是咱们的努力方向。”我所在团队的负责人、北化校友王敏老师一语点明。

王敏老师一毕业就来到这里，执着于柴达木盆地盐湖资源研发，一干就是30多年。她带队解决了高镁锂比盐湖提锂的世界难题，实现了产业化生产，使青海在该领域走在世界前列。她的故事深深影响着我。

2013年底，我跟随团队开始了一里坪盐湖锂资源提取技术开发工作。翻越高山、穿越沙漠、风餐露宿……野外工作环境比想象中更艰苦，但是，第一次深入到我国“能源聚宝盆”，兴奋与自豪战胜了一切！盐田蒸发、镁锂分离、锂离子浓缩……我跟大家一起一步步完成着，深感“找到了用武之地”。

渐渐地，瓶颈出现了——由于本科、硕士读的是材料专业，我感到自己对化工过程的理论和研究方法掌握不够。于是，2015年，我考取了母校化学工程与技术专业博士生，以委托培养的方式求学，并继续坚持科研。

2017年盛夏，一里坪盐湖区暑气蒸腾，不见一丝绿意。我所在的研究团队已在这里驻扎了半年，梯度耦合膜分离提锂技术的开发正处在关键阶段。

大西北无人区的夜空，点点繁星璀璨夺目。结束了连续12小时的白班后，我和同事王博士在午夜十二点完成了工作交接。

“几个大博士也跟着我们下车间、倒夜班，何苦呀？就在办公室待着吧，有问题我叫你们！”操作班班长杨工心疼地对我们说。

我笑着摇摇头。工艺调整期间，必须随时关注装置运行、物料变化，及时总结工艺参数，提出优化方案。苦点累点怕什么？我们就是要让这“天上无飞鸟，地上不长草”的柴达木盆地腹地，成为我国乃至全球举足轻重的锂资源核心产区！

2018年10月，我初为人父。幸福感爆棚的同时，工作、家庭、学业，三副担子沉甸甸地压在肩头，加班加点、两地奔波，成为生活日常。

为了不影响工作进度，同时把理论研究做扎实，我选择了延期毕业，用六年时间拿到博士学位。因为参与产业化项目，我的博士论文既有理论深度，也具备一定的工程应用潜力，受到一致好评。

今天，青海正奔跑在加快建设世界级盐湖产业基地的路上。我更坚定了扎根盐湖的决心。全力以赴，扎扎实实突破“卡脖子”问题，加快盐湖锂资源开发，这是我的下一个目标。我相信，成功就在不远处向我们招手！

（本报记者靳晓燕采访整理）

对话

赵有璟：

读了贵报《奋斗青春 无悔抉择》栏目报道后，我被河北保定学院西部支教毕业生群体感动着。想请支教毕业生群体的老师们对年轻人说说，如何平衡好家庭与事业之间的关系，不断学习、提高，全身心投入到对梦想的追逐中去？

河北保定学院西部支教毕业生群体成员、“高原教坛三剑客”岳刚、闫俊良、徐建旺：

事业、家庭、学业，是摆在每个青年面前的三份珍宝，最理想的状态，自然是“三全其美”。但现实往往不可能如此。这时候，怎么办？经历了最初的纠结与艰难之后，我们渐渐找到了答案。

首先是家庭与事业之间。游子对家庭的愧疚，自古都有。然而，为了实现理想、不负志向而远走的孩子，总能获得父母的理解。当然有万般不舍、牵挂离愁，但，当我们在远方安顿了身心、做出了成绩，父母也会为我们感到自豪。我们给不了他们膝下承欢的陪伴，但却像他们教导的那样，成为对国家、社会有用的人；我们把他们给予的爱，给了偏远土地上更多需要爱的人！

想家的时候，就给家人挂个电话，通过视频看看他们的模样吧，天涯亦咫尺。或者，提笔写封家书。笔尖流淌的文字不仅是思念之情的寄托，也是与家人的深层精神交流。或许有一天，这些文字会融入宝贵家风，世代传承，启迪后人。

当然，还有小家。我们三人是幸福的，来西藏后几年间，都找到了志同道合的另一半，组建了温馨的小家庭。基于理解的陪伴，不但能让孤寂的心稳定下来，也能给人温暖、力量与希望。而当你在平凡岗位上作出贡献，这不仅是个人的自豪，也是子女的自豪；你拼搏的姿态一定会留在孩子心中，为孩子成长树立榜样。

至于学习，那是让心灵之泉永不干涸、让本领始终紧跟时代的关键。再忙、再累，也要持之以恒提高自己。在我们支教群体里，很多人都通过自学考取证书，或者参加培训、进修深造，成为学科带头人、教学名师；我们培养的学生，也纷纷“飞”进了梦想的天空……

总之，既然选择了远方，就会有舍与得、苦与乐、忙碌与安逸的冲突。但是，只要你稳住心里的天平，不忘奋斗的意义，你的人生便不会失衡，面前的道路也会越走越开阔。

（本报记者王斯敏采访整理）

(责编：何淼、熊旭)