人民网北京6月3日电 （记者孙竞）为助力义务教育阶段广大教师准确理解把握新修订的义务教育课程方案和课程标准的新理念、新要求，探索新时代教育教学改革的新方法、新模式，日前，北京师范大学与云南省教育厅联合举办以“新课程·新课标·新目标”为核心的《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》解读公益活动。

本次活动是自《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》颁布以来，全国首次由高校携手一省教育厅面向全省教师的公益培训。

北京师范大学副校长王守军表示，新颁布的义务教育课程方案和课程标准，绘制了我国未来十年、乃至更长时间义务教育阶段的育人蓝图，必将对党和国家的立德树人事业，对基础教育高质量发展，产生深远影响。

云南省教育厅厅长王云霏表示，将以此次活动为契机，统筹组织开展系列培训，推进教学改革，转变育人方式，切实提高育人质量，推动云南教育高质量发展。

教育部教材局一级巡视员申继亮做了《义务教育课程修订总体情况》的专题报告，详细介绍了此次义务教育课程的修订背景、修订过程和主要变化，并重点阐释了当下对新课程标准认识的三个误区、新课标落地的三种做法以及后续工作开展的意见和建议。

国务院教育督导委员会总督学顾问钟秉林进行了《主动应对教育改革发展新挑战》的主题讲座，详细讲解了“十四五”期间国家教育发展的战略任务，深入剖析新时期我国教育发展面临的四个新挑战，号召各地各校教育工作者应势而动，积极转变育人理念与方式，提升自身综合素质，有效应对各方挑战。

据悉，本次公益活动由北京师范大学北京校区和珠海校区南北联动，北师大继续教育与教师培训学院承办，北师大出版集团提供支持，共持续十天。后续将安排18场讲座，由九大学科课标组长、核心成员进行新课标权威解读，并聚焦学科课堂教学，助力教师更好更快地理解新颁布的义务教育课程方案和课程标准。

(责编：孙竞、熊旭)