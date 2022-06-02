人民网雄安6月2日电 （刘师豪）“六一”儿童节当天，雄安新区安新县特殊教育中心8名存在听力障碍的孩子，收到了特别的节日礼物——重新感受到这个充满声音的世界。

当天，“听见美好未来”捐赠活动在安新县特殊教育中心举行，雄安新区公共服务局联合雄安新区教育发展基金会专程为孩子们带来了助听器和学习文具。在专业人员的帮助下，孩子们相继带上了助听器，或是第一次、或是重新感受到这个充满声音的世界。

捐赠仪式现场。人民网 刘师豪摄

安新县特殊教育中心是安新县唯一一所集听力和智力障碍教育于一体的全日制寄宿学校，现有教职工33人，学生82人。在教育教学方面，学校根据学生的不同特点采取相应的培育形式，最大限度发挥特长、发掘潜能。

在捐赠仪式上，雄安新区公共服务局相关负责人表示，儿童是祖国的花朵，也是国家的未来和民族的希望，特殊儿童的成长更需要我们用心去呵护、关爱。希望孩子们自信自强，不屈不挠，把来自社会的关爱转化为战胜困难的动力，好好学习，长大后回馈社会、报效祖国。

当天，安新县特殊教育中心还举行了儿童节活动，图为学生在表演节目。人民网 刘师豪摄

此次捐赠的助听器设备由雄安新区教育发展基金会提供。该基金会于2020年5月29日正式成立，是以面向社会开展教育提升活动为宗旨的非营利性组织。

特殊教育是教育事业的重要组成部分，发展特殊教育是关爱特殊群体、促进教育公平、实现教育现代化的重要内容。雄安新区公共服务局、雄安新区教育发展基金会将继续帮助特殊孩子勇敢拥抱未来，创造更多可能。同时，也呼吁更多爱心单位和人士的积极参与，汇聚更多慈善力量。

(责编：孙竞、熊旭)