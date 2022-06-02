据新华社电 （姚友明、李晓春）记者近日从西北农林科技大学获悉，由西北农林科技大学葡萄酒学院刘延琳教授团队培育的两株本土葡萄酒酵母实现我国本土葡萄酒酵母“从0到1”的突破，解决了我国葡萄酒酵母长期以来存在的“卡脖子”技术隐患与产业风险，为我国葡萄酒产业的“微生物种业”安全提供了技术保障。

长期以来，我国葡萄酒产业单一依赖进口葡萄酒酵母。从2000年开始，在国家葡萄产业技术体系、国家自然基金等项目的支持下，刘延琳团队历时20多年对本土酵母资源进行收集、挖掘、鉴定、优选，建立保藏两万余株本土葡萄酒酵母的种质资源库，开发了典型特征突出、综合性状优良、功能细分的系列本土酵母菌近30株。其中两株耐受力强、发酵力强、香气表达力强的本土优良葡萄酒酿酒酵母CECA和CEC01，实现了规模化产业应用，实现30%进口酵母替代，并出口至欧洲传统葡萄酒生产国，促进中国葡萄酒产业的技术升级和可持续发展。

由中国工程院孙宝国院士、陈坚院士，中国酒业协会执行理事长王琦，中国科学院微生物研究所白逢彦研究员等专家组成的鉴定委员会认为该成果创新性突出，整体技术达到国际领先水平，对推动我国葡萄酒产业科技升级起到了重要作用。

该成果由西北农林科技大学主持，联合多家科研单位和企业共同完成。相关研究成果累计获国家授权发明专利10件，成果推广应用到我国葡萄栽培区，并辐射其他果酒行业，实现了科技创新助力经济社会的良好作用。

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