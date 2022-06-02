习近平总书记近期在中国人民大学考察时强调：“青少年思想政治教育是一个接续的过程，要针对青少年成长的不同阶段，有针对性地开展思想政治教育。”“也鼓励各地高校积极开展与中小学思政课共建，共同推动大中小学思政课一体化建设。”这为思政课一体化建设进一步阐明了意义、指明了方向。近年来，各级教育管理部门和各层次学校层层压实责任，改革教育教学模式，形成了各具特色的实践举措，一体化建设效果逐渐显现。纵观思政课一体化建设，“三避免”“三保证”是众多经验中的共通特点。

避免“脱节倒置”，保证课程内容的系统性。青少年思想政治教育是一个接续的过程，不同阶段的课程须有不同阶段的针对性。这需要我们进一步科学系统设计思政课教学内容，增强内容编排的关联度和铺陈过渡，防止出现个别知识点跳跃幅度过大，甚至出现“脱节”的情况。各学段教师要对其他学段的教学内容进行更加系统深入的研究，放眼学生“全段成长”，不仅要“守好一段渠”，还要保证“各段渠”畅通；要在遵循学生成长规律、尊重学生成长体验的基础上，减少教学内容“逆发展”和难度“倒置”现象的发生，既能在授课过程中巧妙再现上一学段内容，又能拓展延伸为学生下一学段学习打下基础，实现差异共进。

避免“零散重复”，保证教育资源的整体性。习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上指出：“要把统筹推进大中小学思政课一体化建设作为一项重要工程，推动思政课建设内涵式发展。”思政课一体化建设中，部分教师难以对思政课内容进行整体掌握，在实现教学内容有机铺垫和有效衔接方面的能力较弱；教学方式创新性和创造性不足，难以建立起“双主体”之间的实时反馈和合理沟通，降低了教育教学目标的实现度，导致学生在简单重复中降低探索未知和追求价值的内驱力。这需要我们完善大中小学思政课一体化统筹保障机制，保证思政课内容兼具道德养成和知识传授功效，做到同向、同步、同频；需要我们推进实现资源共享，加强学科、学段、地域交流合作，做到教师互动共建、互通有无，提升思政课教师队伍的整体水平；也需要我们关注各个学段思政课的育人内容、目标、功能的差异性，互相借鉴不同学段的教学方法、统筹教学知识点，最终做到精准滴灌，实现守正创新。

避免“知行不一”，保证建设推进的协同性。习近平总书记强调：“思政课的本质是讲道理，要注重方式方法，把道理讲深、讲透、讲活，老师要用心教，学生要用心悟，达到沟通心灵、启智润心、激扬斗志。”大中小学思政课一体化不能为“一体化”而“一体化”，需要系统性思考，科学设计建设目标，制定具有操作性的检查督导措施，实现眼前利益和长远效应的同向同行。这需要我们试点先行，“解剖麻雀”，逐步修订教学内容、改革教学方式，因地制宜提出个性化思路，在不同学段实现教学内容、教学方式方法的递次迭代，分层次、分批次完成阶段目标，防止“一哄而起，一哄而散”；同时注重结合课程内容开展对应性的思想政治实践教育活动，让学生在躬身实践中升华对知识的体悟与践行，最终引导学生们笃学力行、知行合一。

（作者：丁义浩、王星儿，均系东北大学中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

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